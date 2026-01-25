Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Ser Vitória é parte da minha vida': frase de Wagner Moura vai estampar camisa no Ba-Vi

Camisa especial, faixas e ativações marcam início da série de homenagens ao ator

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 13:38

Wagner é apaixonado pelo Vitória
Wagner é apaixonado pelo Vitória Crédito: Reprodução

O primeiro Ba-Vi de 2026, marcado para este domingo (25), no Barradão, vai marcar o início de uma série de ações especiais para homenagear o ator Wagner Moura, torcedor declarado do clube e um dos nomes mais reconhecidos do cinema brasileiro no mundo.

Premiado com o Globo de Ouro e indicado ao Oscar, Wagner se tornou o primeiro brasileiro a alcançar essas marcas na categoria de melhor ator. Mesmo com a carreira internacional, ele nunca deixou de demonstrar publicamente a ligação com o Rubro-Negro. Agora, o Leão pretende retribuir o carinho.

Wagner é apaixonado pelo Vitória

Wagner é apaixonado pelo Vitória por Reprodução
Wagner é apaixonado pelo Vitória por Reprodução
Wagner é apaixonado pelo Vitória por Reprodução
Wagner é apaixonado pelo Vitória por Reprodução
Wagner é apaixonado pelo Vitória por Reprodução
Wagner é apaixonado pelo Vitória por Reprodução
1 de 6
Wagner é apaixonado pelo Vitória por Reprodução

A principal ação está prevista para a entrada do time titular em campo, que usará uma camisa comemorativa com a frase: “Ser Vitória é uma parte fundamental da minha vida”, em referência à relação do ator com o clube e a declarações do próprio Wagner sobre o peso que o time tem para ele.

Outras ações também fazem parte da homenagem, como bandeirinhas de escanteio personalizadas, braçadeira do capitão com identidade visual alusiva à iniciativa e uma faixa institucional que será exibida durante a execução dos hinos, antes de a bola rolar.

Wagner Moura

Wagner Moura por @dolanne.d/Divulgação
Wagner Moura por @dolanne.d./Reprodução
Wagner Moura por divulgação
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em Cannes, 2025 por Reprodução
Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura no set de 'O Agente Secreto' por Laura Castor/Divulgação
Wagner Moura em "O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura estrela longa sobre a ditadura por Victor Jucá
Wagner Moura por Divulgação
Wagner Moura por Divulgação
Wagner Moura em "O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura por Shutterstock
Wagner Moura por Divulgação
Wagner Moura em filme internacional por Divulgação / A24
1 de 17
Wagner Moura por @dolanne.d/Divulgação

A homenagem deste domingo é apenas a primeira de outras previstas para 2026. O clube já articula para que o ator esteja presente no Barradão em uma próxima oportunidade, quando deverá receber o reconhecimento diretamente da torcida.

Leia mais

Imagem - Vitória x Bahia: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Vitória x Bahia: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Imagem - Saiba o que está em jogo para Bahia e Vitória em primeiro Ba-Vi de 2026

Saiba o que está em jogo para Bahia e Vitória em primeiro Ba-Vi de 2026

Imagem - Equilíbrio marca o retrospecto recente do Ba-Vi; relembre os últimos clássicos

Equilíbrio marca o retrospecto recente do Ba-Vi; relembre os últimos clássicos

Tags:

Vitória Homenagem Wagner Moura Uniforme

Mais recentes

Imagem - Vitória x Bahia: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Vitória x Bahia: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem
Imagem - Veja a lista dos maiores artilheiros do clássico Ba-Vi neste século

Veja a lista dos maiores artilheiros do clássico Ba-Vi neste século
Imagem - Equilíbrio marca o retrospecto recente do Ba-Vi; relembre os últimos clássicos

Equilíbrio marca o retrospecto recente do Ba-Vi; relembre os últimos clássicos

MAIS LIDAS

Imagem - Meia formado no Bahia vive auge da carreira após nove anos fora do Brasil
01

Meia formado no Bahia vive auge da carreira após nove anos fora do Brasil

Imagem - Daniel Cady adota vida reclusa após fim do casamento com Ivete Sangalo
02

Daniel Cady adota vida reclusa após fim do casamento com Ivete Sangalo

Imagem - Quem é Leandro Pinheiro, estudante que devolveu Pix de R$ 200 mil após engano de empresário
03

Quem é Leandro Pinheiro, estudante que devolveu Pix de R$ 200 mil após engano de empresário

Imagem - Esposa detalha agressão e relata tentativa de homicídio por cantor paraibano: 'Não conseguia respirar'
04

Esposa detalha agressão e relata tentativa de homicídio por cantor paraibano: 'Não conseguia respirar'