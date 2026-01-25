'Ser Vitória é parte da minha vida': frase de Wagner Moura vai estampar camisa no Ba-Vi

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 13:38
O primeiro Ba-Vi de 2026, marcado para este domingo (25), no Barradão, vai marcar o início de uma série de ações especiais para homenagear o ator Wagner Moura, torcedor declarado do clube e um dos nomes mais reconhecidos do cinema brasileiro no mundo.
Premiado com o Globo de Ouro e indicado ao Oscar, Wagner se tornou o primeiro brasileiro a alcançar essas marcas na categoria de melhor ator. Mesmo com a carreira internacional, ele nunca deixou de demonstrar publicamente a ligação com o Rubro-Negro. Agora, o Leão pretende retribuir o carinho.
Wagner é apaixonado pelo Vitória
A principal ação está prevista para a entrada do time titular em campo, que usará uma camisa comemorativa com a frase: “Ser Vitória é uma parte fundamental da minha vida”, em referência à relação do ator com o clube e a declarações do próprio Wagner sobre o peso que o time tem para ele.
Outras ações também fazem parte da homenagem, como bandeirinhas de escanteio personalizadas, braçadeira do capitão com identidade visual alusiva à iniciativa e uma faixa institucional que será exibida durante a execução dos hinos, antes de a bola rolar.
Wagner Moura
A homenagem deste domingo é apenas a primeira de outras previstas para 2026. O clube já articula para que o ator esteja presente no Barradão em uma próxima oportunidade, quando deverá receber o reconhecimento diretamente da torcida.