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Com mudança no meio-campo, Bahia está escalado para enfrentar o RB Bragantino; veja o time

Tricolor encara o Massa Bruta, na Arena Fonte Nova, pela 7ª rodada da Série A

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 18 de março de 2026 às 18:16

Novo uniforme do Bahia para a temporada
Novo uniforme do Bahia para a temporada Crédito: Divulgação/ECB

O Bahia está definido para encarar o RB Bragantino logo mais, às 19h, na Arena Fonte Nova, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, em busca do primeiro triunfo como mandante na competição. Ainda com alguns desfalques, o técnico Rogério Ceni promoveu uma mudança no meio-campo em relação ao time que venceu o Internacional na rodada passada.

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Bahia 2x1 Bragantino - 31ª rodada Série A 2025 por Letícia Martins/EC Bahia
Bragantino 0x3 Bahia - 12ª rodada Série A 2025 por Rafael Rodrigues / EC Bahia
Bragantino 2x1 Bahia - 25ª rodada da Série A de 2024 por Letícia Martins
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Bahia 4x0 Bragantino - 20ª rodada Série A 2023 por Felipe Oliveira/EC Bahia
Bragantino 2 x 1 Bahia, pela 1ª rodada da Série A de 2023 por Rafael Machado
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Bahia 2x1 Bragantino - 31ª rodada Série A 2025 por Letícia Martins/EC Bahia

A principal alteração é a entrada de Caio Alexandre entre os titulares. O volante retorna aos 11 iniciais após se recuperar de lesão e ficar algumas partidas como opção no banco de reservas, assumindo a vaga que vinha sendo ocupada por ROdrigo Nestor e formando o tripé de meio-campo com Erick e Jean Lucas. Enquanto isso, Nicolás Acevedo segue improvisado na lateral direita.

Dessa forma, o Bahia vai a campo com:Ronaldo; Acevedo, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Kike Oliveira, Willian José e Erick Pulga.

Outra novidade para a partida está entre os reservas. Recuperado de lesão, o zagueiro David Duarte voltou a ser relacionado e fica como opção para o decorrer do jogo. Por outro lado, o Tricolor segue com desfalques importantes. Permanecem fora da equipe Kanu, Gilberto, Ruan Pablo e Everton Ribeiro, todos em recuperação no departamento médico.

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Bahia Campeonato Brasileiro Bragantino

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