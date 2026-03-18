Com mudança no meio-campo, Bahia está escalado para enfrentar o RB Bragantino; veja o time

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Pedro Carreiro
Publicado em 18 de março de 2026 às 18:16
O Bahia está definido para encarar o RB Bragantino logo mais, às 19h, na Arena Fonte Nova, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, em busca do primeiro triunfo como mandante na competição. Ainda com alguns desfalques, o técnico Rogério Ceni promoveu uma mudança no meio-campo em relação ao time que venceu o Internacional na rodada passada.
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A principal alteração é a entrada de Caio Alexandre entre os titulares. O volante retorna aos 11 iniciais após se recuperar de lesão e ficar algumas partidas como opção no banco de reservas, assumindo a vaga que vinha sendo ocupada por ROdrigo Nestor e formando o tripé de meio-campo com Erick e Jean Lucas. Enquanto isso, Nicolás Acevedo segue improvisado na lateral direita.
Dessa forma, o Bahia vai a campo com:Ronaldo; Acevedo, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Kike Oliveira, Willian José e Erick Pulga.
Outra novidade para a partida está entre os reservas. Recuperado de lesão, o zagueiro David Duarte voltou a ser relacionado e fica como opção para o decorrer do jogo. Por outro lado, o Tricolor segue com desfalques importantes. Permanecem fora da equipe Kanu, Gilberto, Ruan Pablo e Everton Ribeiro, todos em recuperação no departamento médico.