BRASILEIRÃO

Bahia x RB Bragantino: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 19h, na Arena Fonte Nova,

Pedro Carreiro

Publicado em 18 de março de 2026 às 15:00

Bahia x Bragantino Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Bahia e Red Bull Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 19h, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Bahia x Red Bull Bragantino ao vivo

A partida entre Bahia e Red Bull Bragantino terá transmissão ao vivo por Premiere (pay-per-view).

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Bahia

O Bahia vive grande fase no Brasileirão, segue invicto e tenta se aproximar dos líderes da competição. A equipe ocupa a 4ª posição, com 11 pontos, tem a melhor defesa do campeonato, com apenas três gols sofridos, e o segundo melhor ataque, com dez marcados.

O Tricolor vem de vitória sobre o Internacional por 1x0 fora de casa e deve repetir a base do time titular. Seguem como desfalques Kanu, Gilberto, Ruan Pablo e Everton Ribeiro, lesionados. Em compensação, o zagueiro David Duarte, recuperado de lesão, volta a ficar à disposição.

Red Bull Bragantino

O Red Bull Bragantino tenta se recuperar após quatro tropeços seguidos, sequência que fez o time cair para a 8ª posição, com 8 pontos. Na última rodada, a equipe perdeu para o São Paulo por 2x1.

O técnico Vagner Mancini terá desfalques importantes, já que Juninho Capixaba e Lucas Barbosa estão suspensos. Também seguem fora Guzmán Rodríguez, Vanderlan, Fabrício e Sant'Anna, lesionados. Cauê deve assumir a lateral esquerda, enquanto Rodriguinho disputa vaga no meio.

Prováveis escalações de Bahia x Red Bull Bragantino

Bahia: Ronaldo; Acevedo, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Erick, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Erick Pulga, Kike Oliveira e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Red Bull Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado, Alix Vinícius, Gustavo Marques e Cauê; Gabriel, Gustavinho e Rodriguinho; Herrera, Henry Mosquera e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini.

Ficha do Jogo

Jogo: Bahia x Red Bull Bragantino

Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A 2026

Rodada: 7ª rodada

Data: Quarta-feira, 18 de março de 2026

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, Salvador - BA

Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

Arbitragem