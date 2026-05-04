Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Neymar se irrita com drible em treino, discute e dá rasteira em Robinho Jr., de 18 anos

Depois da confusão, atleta pediu desculpas para família da joia santista

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 4 de maio de 2026 às 07:37

Robinho Jr e Neymar
Robinho Jr e Neymar Crédito: Raul Baretta/Santos FC

Um episódio envolvendo Neymar e Robinho Jr. marcou o treino do Santos na manhã de domingo (3), no CT Rei Pelé. A situação aconteceu durante uma atividade voltada aos atletas que não participaram da partida contra o Palmeiras, que aconteceu na véspera.

Segundo o GloboEsporte, Neymar se incomodou após ser driblado pelo jovem jogador, considerando o lance como falta de respeito. Ele teria pedido para que o garoto "maneirar", o que deu início a uma discussão. Na sequência, houve um empurra-empurra, e ao menos uma fonte afirma ter presenciado também um tapa do camisa 10 no jovem. O momento mais tenso ocorreu quando Neymar, visivelmente irritado, aplicou uma rasteira em Robinho Jr., derrubando o jogador.

Mansão de Neymar em Mangaratiba

A mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
A mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
A mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
A mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
A mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
A mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
A mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
A mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
Neymar tem pista de kart e boliche na mansão de Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
Mansão de Neymar em Mangaratiba tem pista de kart por Reprodução/Redes Sociais
Neymar em sua mansão em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
Neymar em sua mansão em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
O lago da mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
A mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
Neymar por Reprodução
Neymar no lago artificial em sua mansão em Mangaratiba por Reprodução
Neymar realizou torneio de poker na sua casa em Mangaratiba por Reprodução
1 de 17
A mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais

Procurado, o Santos optou por não comentar o caso. O empresário de Robinho Jr. também disse que não irá se pronunciar, enquanto a assessoria de Neymar declarou "não ter conhecimento sobre o assunto".

A situação gerou repercussão nos bastidores do clube ao longo do dia, com integrantes do estafe de Robinho Jr. levando reclamações à diretoria, segundo a reportagem. 

Ainda no CT, Neymar conversou com o jovem e pediu desculpas pela atitude, segundo a ESPN Brasil. Pessoas próximas garantem que o desentendimento foi superado e destacam a relação próxima entre os dois, descrita como de “padrinho e apadrinhado”. O atleta também enviou mensagens à família do jogador pedindo desculpas. O atacante reconheceu o erro, demonstrou arrependimento e afirmou que pretende corrigir a atitude.

Leia mais

Imagem - 'Que fase!' Burger King provoca Neymar em campanha com figurinhas da Copa e fãs se revoltam

'Que fase!' Burger King provoca Neymar em campanha com figurinhas da Copa e fãs se revoltam

Imagem - Neymar bate boca em rede social de TV após críticas por gesto ao deixar o gramado

Neymar bate boca em rede social de TV após críticas por gesto ao deixar o gramado

Imagem - Avião de R$ 250 milhões de Neymar chama atenção estacionado no pátio em aeroporto

Avião de R$ 250 milhões de Neymar chama atenção estacionado no pátio em aeroporto

Tags:

Neymar

Mais recentes

Imagem - Nadadora baiana encara Canal da Mancha como desafio pessoal: 'quero deixar o tempo me mostrar quando parar'

Nadadora baiana encara Canal da Mancha como desafio pessoal: 'quero deixar o tempo me mostrar quando parar'
Imagem - Keno Marley vence final e conquista sexto título brasileiro de boxe

Keno Marley vence final e conquista sexto título brasileiro de boxe
Imagem - No último lance do jogo, Bahia busca empate com o São Paulo fora de casa pelo Brasileirão

No último lance do jogo, Bahia busca empate com o São Paulo fora de casa pelo Brasileirão