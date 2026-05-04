Neymar se irrita com drible em treino, discute e dá rasteira em Robinho Jr., de 18 anos

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Carol Neves
Publicado em 4 de maio de 2026 às 07:37
Um episódio envolvendo Neymar e Robinho Jr. marcou o treino do Santos na manhã de domingo (3), no CT Rei Pelé. A situação aconteceu durante uma atividade voltada aos atletas que não participaram da partida contra o Palmeiras, que aconteceu na véspera.
Segundo o GloboEsporte, Neymar se incomodou após ser driblado pelo jovem jogador, considerando o lance como falta de respeito. Ele teria pedido para que o garoto "maneirar", o que deu início a uma discussão. Na sequência, houve um empurra-empurra, e ao menos uma fonte afirma ter presenciado também um tapa do camisa 10 no jovem. O momento mais tenso ocorreu quando Neymar, visivelmente irritado, aplicou uma rasteira em Robinho Jr., derrubando o jogador.
Mansão de Neymar em Mangaratiba
Procurado, o Santos optou por não comentar o caso. O empresário de Robinho Jr. também disse que não irá se pronunciar, enquanto a assessoria de Neymar declarou "não ter conhecimento sobre o assunto".
A situação gerou repercussão nos bastidores do clube ao longo do dia, com integrantes do estafe de Robinho Jr. levando reclamações à diretoria, segundo a reportagem.
Ainda no CT, Neymar conversou com o jovem e pediu desculpas pela atitude, segundo a ESPN Brasil. Pessoas próximas garantem que o desentendimento foi superado e destacam a relação próxima entre os dois, descrita como de “padrinho e apadrinhado”. O atleta também enviou mensagens à família do jogador pedindo desculpas. O atacante reconheceu o erro, demonstrou arrependimento e afirmou que pretende corrigir a atitude.