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'Que fase!' Burger King provoca Neymar em campanha com figurinhas da Copa e fãs se revoltam

Vídeo ironiza ausência do atacante nas últimas convocações

Carol Neves

Publicado em 22 de abril de 2026 às 10:39

Neymar foi provocado em vídeo do BK Crédito: Reprodução

Uma campanha atual do Burger King falando do clima da Copa do Mundo de 2026 acabou gerando polêmica nas redes sociais após incluir uma indireta ao atacante Neymar. O vídeo foi divulgado na última semana e rapidamente passou a repercutir entre torcedores e internautas.

Na peça publicitária, a rede de fast-food compara o preço de um pacote de figurinhas do álbum do Mundial com o valor de uma porção de tirinhas de frango da marca. A propaganda destaca que “um pacote de figurinhas custa R$ 7” e apresenta como alternativa dez unidades de BK Chicken por R$ 7,90.

Krl o Neymar tá sendo esculachado até no comercial do BK kkkkkkkkkkkkkkkkk vsfd



Que fase pic.twitter.com/FC1GugqQ4X — REAL MIL GRAU (@realmilgrauu) April 21, 2026

Na sequência, o narrador faz a provocação: “E aí? Dez BK Chicken crocantes e suculentos ou uma figurinha de um certo jogador que nem foi convocado?”. Durante a fala, aparece na animação o desenho de um atleta com características semelhantes às do camisa 10, o que irritou parte dos fãs do jogador.

A reação veio rapidamente. Seguidores do atacante ocuparam os comentários da publicação para defender o atleta e criticar a campanha. Muitos também aproveitaram para comparar o Burger King com o principal concorrente da rede.

Veículos de luxo de Neymar 1 de 14

“Por isso vai ser ser sempre sombra do McDonald’s”, escreveu uma usuária no Instagram. Outra afirmou que atitudes como a propaganda justificariam o “roubo de refil” dos refrigerantes da empresa.

Além das críticas, a marca também recebeu acusações de posicionamento político, comentários apontando falta de respeito com o maior artilheiro da Seleção Brasileira e até uma mensagem considerada ameaça publicada por um sósia do jogador. “Vocês irão ver o que irei aprontar em um dos seus estabelecimentos… Aguardem!!!”. Outros elogiaram e se divertiram. "Que fase do Neymar!", refletiu um internauta.