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'Que fase!' Burger King provoca Neymar em campanha com figurinhas da Copa e fãs se revoltam

Vídeo  ironiza ausência do atacante nas últimas convocações

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 22 de abril de 2026 às 10:39

Neymar foi provocado em vídeo do BK
Neymar foi provocado em vídeo do BK Crédito: Reprodução

Uma campanha atual do Burger King falando do clima da Copa do Mundo de 2026 acabou gerando polêmica nas redes sociais após incluir uma indireta ao atacante Neymar. O vídeo foi divulgado na última semana e rapidamente passou a repercutir entre torcedores e internautas.

Na peça publicitária, a rede de fast-food compara o preço de um pacote de figurinhas do álbum do Mundial com o valor de uma porção de tirinhas de frango da marca. A propaganda destaca que “um pacote de figurinhas custa R$ 7” e apresenta como alternativa dez unidades de BK Chicken por R$ 7,90.

Na sequência, o narrador faz a provocação: “E aí? Dez BK Chicken crocantes e suculentos ou uma figurinha de um certo jogador que nem foi convocado?”. Durante a fala, aparece na animação o desenho de um atleta com características semelhantes às do camisa 10, o que irritou parte dos fãs do jogador.

A reação veio rapidamente. Seguidores do atacante ocuparam os comentários da publicação para defender o atleta e criticar a campanha. Muitos também aproveitaram para comparar o Burger King com o principal concorrente da rede.

Veículos de luxo de Neymar

Veículos de luxo de Neymar por Reprodução/Instagram
Veículos de luxo de Neymar por Reprodução/Instagram
Veículos de luxo de Neymar por Reprodução/Instagram
Carros de Neymar por Reprodução
Carros de Neymar por Reprodução
Carros de Neymar por Reprodução
Carros de Neymar por Reprodução
Carros de Neymar por Reprodução
Carros de Neymar por Reprodução
Carros de Neymar por Reprodução
Carros de Neymar por Reprodução
Carros de Neymar por Reprodução
Carros de Neymar por Reprodução
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Veículos de luxo de Neymar por Reprodução/Instagram

“Por isso vai ser ser sempre sombra do McDonald’s”, escreveu uma usuária no Instagram. Outra afirmou que atitudes como a propaganda justificariam o “roubo de refil” dos refrigerantes da empresa.

Além das críticas, a marca também recebeu acusações de posicionamento político, comentários apontando falta de respeito com o maior artilheiro da Seleção Brasileira e até uma mensagem considerada ameaça publicada por um sósia do jogador. “Vocês irão ver o que irei aprontar em um dos seus estabelecimentos… Aguardem!!!”. Outros elogiaram e se divertiram. "Que fase do Neymar!", refletiu um internauta. 

Apesar da repercussão negativa entre parte do público, o vídeo registrou forte alcance. Apenas no Instagram, a publicação superou 1 milhão de visualizações, desempenho superior ao de outras campanhas recentes da rede.

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