'Que fase!' Burger King provoca Neymar em campanha com figurinhas da Copa e fãs se revoltam

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Carol Neves
Publicado em 22 de abril de 2026 às 10:39
Uma campanha atual do Burger King falando do clima da Copa do Mundo de 2026 acabou gerando polêmica nas redes sociais após incluir uma indireta ao atacante Neymar. O vídeo foi divulgado na última semana e rapidamente passou a repercutir entre torcedores e internautas.
Na peça publicitária, a rede de fast-food compara o preço de um pacote de figurinhas do álbum do Mundial com o valor de uma porção de tirinhas de frango da marca. A propaganda destaca que “um pacote de figurinhas custa R$ 7” e apresenta como alternativa dez unidades de BK Chicken por R$ 7,90.
Na sequência, o narrador faz a provocação: “E aí? Dez BK Chicken crocantes e suculentos ou uma figurinha de um certo jogador que nem foi convocado?”. Durante a fala, aparece na animação o desenho de um atleta com características semelhantes às do camisa 10, o que irritou parte dos fãs do jogador.
A reação veio rapidamente. Seguidores do atacante ocuparam os comentários da publicação para defender o atleta e criticar a campanha. Muitos também aproveitaram para comparar o Burger King com o principal concorrente da rede.
Veículos de luxo de Neymar
“Por isso vai ser ser sempre sombra do McDonald’s”, escreveu uma usuária no Instagram. Outra afirmou que atitudes como a propaganda justificariam o “roubo de refil” dos refrigerantes da empresa.
Além das críticas, a marca também recebeu acusações de posicionamento político, comentários apontando falta de respeito com o maior artilheiro da Seleção Brasileira e até uma mensagem considerada ameaça publicada por um sósia do jogador. “Vocês irão ver o que irei aprontar em um dos seus estabelecimentos… Aguardem!!!”. Outros elogiaram e se divertiram. "Que fase do Neymar!", refletiu um internauta.
Apesar da repercussão negativa entre parte do público, o vídeo registrou forte alcance. Apenas no Instagram, a publicação superou 1 milhão de visualizações, desempenho superior ao de outras campanhas recentes da rede.