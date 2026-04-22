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Zagueiro da Seleção Brasileira tem nova lesão e acende alerta para Copa do Mundo

Lesão reforça histórico de problemas físicos do atleta nesta temporada

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 22 de abril de 2026 às 08:19

Éder Militão pela Seleção Brasileira
Éder Militão pela Seleção Brasileira Crédito: Reprodução/Redes sociais

O zagueiro Éder Militão voltou a preocupar o Real Madrid e a Seleção Brasileira às vésperas da Copa do Mundo após deixar o campo com dores durante a partida contra o Alavés, nesta terça-feira (21), pela 33ª rodada da La Liga, no Santiago Bernabéu, em Madri. O lance aconteceu aos 44 minutos do primeiro tempo.

Na jogada que originou a lesão, o brasileiro finalizou uma bola dentro da área adversária e, na sequência, demonstrou incômodo na coxa esquerda. O problema, com características musculares, fez com que Militão não tivesse condições de seguir em campo, sendo substituído por Antonio Rüdiger ainda antes do intervalo.

Éder Militão pela Seleção Brasileira

Éder Militão pela Seleção Brasileira por Reprodução/Redes sociais
Éder Militão pela Seleção Brasileira por Reprodução/Redes sociais
Éder Militão pela Seleção Brasileira por Reprodução/Redes sociais
Éder Militão pela Seleção Brasileira por Reprodução/Redes sociais
Éder Militão pela Seleção Brasileira por Reprodução/Redes sociais
Éder Militão pela Seleção Brasileira por Reprodução/Redes sociais
Éder Militão pela Seleção Brasileira por Reprodução/Redes sociais
Éder Militão pela Seleção Brasileira por Reprodução/Redes sociais
Éder Militão pela Seleção Brasileira por Reprodução/Redes sociais
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Éder Militão pela Seleção Brasileira por Reprodução/Redes sociais
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Éder Militão pela Seleção Brasileira por Reprodução/Redes sociais

O episódio amplia a sequência de problemas físicos do jogador ao longo da temporada. Esta é a quarta lesão de Militão no período, em que ele já soma 25 partidas como desfalque e 137 dias afastado dos gramados. Anteriormente, o defensor enfrentou problemas no tornozelo, no adutor da perna direita e também uma lesão mais grave, com ruptura no tendão da coxa esquerda — mesma região afetada novamente nesta terça-feira.

A convocação final da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo será anunciada daqui a menos de um mês, no dia 18 de maio pelo técnico Carlo Ancelotti. Considerada peça importante no esquema do treinador, Militão tem sido utilizado na lateral-direita, função que amplia sua importância tática na equipe.

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Tags:

Copa do Mundo Seleção Brasileira Éder Militão Zagueiro Lesão

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