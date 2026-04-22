FUTEBOL

Zagueiro da Seleção Brasileira tem nova lesão e acende alerta para Copa do Mundo

Lesão reforça histórico de problemas físicos do atleta nesta temporada

Wendel de Novais

Publicado em 22 de abril de 2026 às 08:19

Éder Militão pela Seleção Brasileira Crédito: Reprodução/Redes sociais

O zagueiro Éder Militão voltou a preocupar o Real Madrid e a Seleção Brasileira às vésperas da Copa do Mundo após deixar o campo com dores durante a partida contra o Alavés, nesta terça-feira (21), pela 33ª rodada da La Liga, no Santiago Bernabéu, em Madri. O lance aconteceu aos 44 minutos do primeiro tempo.

Na jogada que originou a lesão, o brasileiro finalizou uma bola dentro da área adversária e, na sequência, demonstrou incômodo na coxa esquerda. O problema, com características musculares, fez com que Militão não tivesse condições de seguir em campo, sendo substituído por Antonio Rüdiger ainda antes do intervalo.

Éder Militão pela Seleção Brasileira 1 de 12

O episódio amplia a sequência de problemas físicos do jogador ao longo da temporada. Esta é a quarta lesão de Militão no período, em que ele já soma 25 partidas como desfalque e 137 dias afastado dos gramados. Anteriormente, o defensor enfrentou problemas no tornozelo, no adutor da perna direita e também uma lesão mais grave, com ruptura no tendão da coxa esquerda — mesma região afetada novamente nesta terça-feira.