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Grupo City oferece R$ 117 milhões por joia de 18 anos de time brasileiro

Convocado para a seleção sub-20, atleta é visto internamente como aposta de futuro

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 21 de abril de 2026 às 10:55

Heittor
Heittor Crédito: Divulgacao

O grupo City, que administra o Manchester City, Bahia e outros clubes, apresentou uma proposta para contratar o jovem atacante Heittor, de 18 anos, uma das promessas recentes do Palmeiras e nome frequente nas convocações da Seleção Brasileira Sub-20.

A investida envolve cerca de 20 milhões de euros - valor equivalente a aproximadamente R$ 117 milhões na cotação atual - considerando pagamento fixo e bônus vinculados a metas esportivas. A oferta já foi formalizada ao clube paulista, que ainda avalia os termos antes de se posicionar oficialmente, segundo o portal Uol.

Jogadores destaques do sub-20

Pedrinho está no Zenit por Divulgação
Rayan, do Vasco por Divulgação
Estêvão por Divulgação/Chelsea
Lamine Yamal por Shutterstock
Lamine Yamal por Shutterstock
1 de 5
Pedrinho está no Zenit por Divulgação

Nos bastidores, o projeto traçado pelo conglomerado prevê que o atacante comece sua trajetória europeia no Girona FC, equipe também ligada ao grupo. A etapa serviria como período de adaptação antes de uma eventual transferência futura para o elenco principal do Manchester City.

Dirigentes do grupo veem no jogador características semelhantes às apresentadas por Gabriel Jesus quando deixou o Palmeiras rumo ao futebol inglês.

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Grupo City

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