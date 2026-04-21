FUTEBOL

Grupo City oferece R$ 117 milhões por joia de 18 anos de time brasileiro

Convocado para a seleção sub-20, atleta é visto internamente como aposta de futuro

Carol Neves

Publicado em 21 de abril de 2026 às 10:55

Heittor Crédito: Divulgacao

O grupo City, que administra o Manchester City, Bahia e outros clubes, apresentou uma proposta para contratar o jovem atacante Heittor, de 18 anos, uma das promessas recentes do Palmeiras e nome frequente nas convocações da Seleção Brasileira Sub-20.

A investida envolve cerca de 20 milhões de euros - valor equivalente a aproximadamente R$ 117 milhões na cotação atual - considerando pagamento fixo e bônus vinculados a metas esportivas. A oferta já foi formalizada ao clube paulista, que ainda avalia os termos antes de se posicionar oficialmente, segundo o portal Uol.

Jogadores destaques do sub-20 1 de 5

Nos bastidores, o projeto traçado pelo conglomerado prevê que o atacante comece sua trajetória europeia no Girona FC, equipe também ligada ao grupo. A etapa serviria como período de adaptação antes de uma eventual transferência futura para o elenco principal do Manchester City.