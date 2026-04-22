Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Apelido 'Arrascapênalti' viraliza nas redes, vai parar na Wikipedia e irrita até jornalista

Expressão surgiu após debate sobre jogo e provocou críticas de Mauro Cezar Pereira, que acusou tentativa de rotular o meia rubro-negro

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 22 de abril de 2026 às 08:16

Arrascaeta
Arrascaeta Crédito: Divulgação

O nome de Giorgian De Arrascaeta virou assunto nas redes sociais nos últimos dias, mas não por jogadas decisivas ou lances de habilidade. Desta vez, o meia do Flamengo passou a ser associado ao apelido “Arrascapênalti”, expressão que rapidamente se espalhou entre torcedores e comentaristas.

O termo surgiu durante um debate esportivo no portal Uol, quando jornalistas discutiam um lance envolvendo pênalti no jogo entre Palmeiras e Sporting Cristal. Na conversa, Juca Kfouri afirmou que, na avaliação dele, a penalidade havia existido. Em seguida, Danilo Lavieri comentou: “Foi um pênalti à la Arrascaeta. Sentiu o toque e se jogou.” Eduardo Tironi completou: “foi um ‘Arrascapênalti’.”

Mansão de Arrascaeta

Detalhe na mansão do jogador chamou atenção nas redes sociais por Reprodução | Redes Sociais
Detalhe na mansão do jogador chamou atenção nas redes sociais por Reprodução | Redes Sociais
Detalhe na mansão do jogador chamou atenção nas redes sociais por Reprodução | Redes Sociais
Detalhe na mansão do jogador chamou atenção nas redes sociais por Reprodução | Redes Sociais
Detalhe na mansão do jogador chamou atenção nas redes sociais por Reprodução | Redes Sociais
1 de 5
Detalhe na mansão do jogador chamou atenção nas redes sociais por Reprodução | Redes Sociais

A repercussão ganhou ainda mais alcance depois que o ator Dan Stulbach mencionou a expressão nas redes sociais ao comparar o futebol brasileiro com o europeu. Ele escreveu: “Vendo Arsenal x City. Realmente é outro nível de jogo, intensidade, mas sobretudo de atitude. Pouca reclamação, juíz que deixa o jogo correr, sem arrascapenalti nem arrascafalta. Parece um jogo de adultos perto dos nossos.”

A partir daí, o apelido passou a circular com força em comentários, memes e discussões on-line. O termo chegou inclusive a ser incluído na página do jogador na Wikipédia e depois foi removido - lembrando que a enciclopédia pode ser editada por qualquer usuário.

Jornalistas reagem e criticam apelido

A repercussão também provocou incômodo entre jornalistas esportivos. Mauro Cezar Pereira criticou a tentativa de associar o recurso ao meia rubro-negro e afirmou que o comportamento citado não é exclusividade do jogador.

Leia mais

Imagem - Arrascaeta, do Flamengo, mostra o rostinho do filho pela primeira vez; veja fotos

Arrascaeta, do Flamengo, mostra o rostinho do filho pela primeira vez; veja fotos

Imagem - Bandidos tentam roubar Arrascaeta e esposa grávida depois de jogo do Flamengo: 'Aqui vida não vale nada'

Bandidos tentam roubar Arrascaeta e esposa grávida depois de jogo do Flamengo: 'Aqui vida não vale nada'

Imagem - Arrascaeta faz tatuagem em homenagem ao Flamengo; veja foto

Arrascaeta faz tatuagem em homenagem ao Flamengo; veja foto

“Palmeirenses, são-paulinos e corintianos unidos nessa tentativa canhestra de associar ao craque do Flamengo o recurso abjeto que não é só ele quem utiliza. E deveria, sim, ser combatido. Tricolor que já foi ‘vítima’ do cai-cai forçado por Vitor Roque também entra na onda. Talvez pelo hábito de perder para o Palmeiras já nem ligue que seja daquele jeito. Pateticamente os caras querem rebatizar o ‘pênalti à brasileira’, expressão que criei há cerca de duas décadas. E isso deixa claro que sim, está em curso a mudança de rivalidade", avaliou, em uma rede social.

Torcedores acusaram o jornalista de clubismo e o clima pegou fogo nas redes sociais.  Entre flamenguistas, a reação ao termo foi majoritariamente negativa. Muitos consideraram a expressão desrespeitosa com um dos principais ídolos recentes do clube, reconhecido justamente pela qualidade técnica e pela participação em decisões importantes.

Por outro lado, parte do público tratou o episódio como mais um exemplo do humor típico do futebol brasileiro, marcado historicamente por apelidos, provocações e brincadeiras entre torcidas rivais.

Tags:

Flamengo

Mais recentes

Imagem - Marcelinho Carioca denuncia golpe e diz que advogada sacou R$ 479 mil sem autorização

Marcelinho Carioca denuncia golpe e diz que advogada sacou R$ 479 mil sem autorização
Imagem - Tem tetra! Veja para qual time torcem os vencedores de todas as edições do BBB

Tem tetra! Veja para qual time torcem os vencedores de todas as edições do BBB
Imagem - Bicicleta, 18 gols e título: filhos de atacante do Bahia são destaque em torneio de base

Bicicleta, 18 gols e título: filhos de atacante do Bahia são destaque em torneio de base