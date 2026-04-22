POLÊMICA

Apelido 'Arrascapênalti' viraliza nas redes, vai parar na Wikipedia e irrita até jornalista

Expressão surgiu após debate sobre jogo e provocou críticas de Mauro Cezar Pereira, que acusou tentativa de rotular o meia rubro-negro

Carol Neves

Publicado em 22 de abril de 2026 às 08:16

Arrascaeta Crédito: Divulgação

O nome de Giorgian De Arrascaeta virou assunto nas redes sociais nos últimos dias, mas não por jogadas decisivas ou lances de habilidade. Desta vez, o meia do Flamengo passou a ser associado ao apelido “Arrascapênalti”, expressão que rapidamente se espalhou entre torcedores e comentaristas.

O termo surgiu durante um debate esportivo no portal Uol, quando jornalistas discutiam um lance envolvendo pênalti no jogo entre Palmeiras e Sporting Cristal. Na conversa, Juca Kfouri afirmou que, na avaliação dele, a penalidade havia existido. Em seguida, Danilo Lavieri comentou: “Foi um pênalti à la Arrascaeta. Sentiu o toque e se jogou.” Eduardo Tironi completou: “foi um ‘Arrascapênalti’.”

Mansão de Arrascaeta 1 de 5

A repercussão ganhou ainda mais alcance depois que o ator Dan Stulbach mencionou a expressão nas redes sociais ao comparar o futebol brasileiro com o europeu. Ele escreveu: “Vendo Arsenal x City. Realmente é outro nível de jogo, intensidade, mas sobretudo de atitude. Pouca reclamação, juíz que deixa o jogo correr, sem arrascapenalti nem arrascafalta. Parece um jogo de adultos perto dos nossos.”

A partir daí, o apelido passou a circular com força em comentários, memes e discussões on-line. O termo chegou inclusive a ser incluído na página do jogador na Wikipédia e depois foi removido - lembrando que a enciclopédia pode ser editada por qualquer usuário.

Jornalistas reagem e criticam apelido

A repercussão também provocou incômodo entre jornalistas esportivos. Mauro Cezar Pereira criticou a tentativa de associar o recurso ao meia rubro-negro e afirmou que o comportamento citado não é exclusividade do jogador.

“Palmeirenses, são-paulinos e corintianos unidos nessa tentativa canhestra de associar ao craque do Flamengo o recurso abjeto que não é só ele quem utiliza. E deveria, sim, ser combatido. Tricolor que já foi ‘vítima’ do cai-cai forçado por Vitor Roque também entra na onda. Talvez pelo hábito de perder para o Palmeiras já nem ligue que seja daquele jeito. Pateticamente os caras querem rebatizar o ‘pênalti à brasileira’, expressão que criei há cerca de duas décadas. E isso deixa claro que sim, está em curso a mudança de rivalidade", avaliou, em uma rede social.

Torcedores acusaram o jornalista de clubismo e o clima pegou fogo nas redes sociais. Entre flamenguistas, a reação ao termo foi majoritariamente negativa. Muitos consideraram a expressão desrespeitosa com um dos principais ídolos recentes do clube, reconhecido justamente pela qualidade técnica e pela participação em decisões importantes.