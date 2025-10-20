Acesse sua conta
Bandidos tentam roubar Arrascaeta e esposa grávida depois de jogo do Flamengo: 'Aqui vida não vale nada'

Atacante falou do episódio

  Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 10:12

Giorgian de Arrascaeta com a esposa
Giorgian de Arrascaeta com a esposa Crédito: Reprodução

Após o jogo do Flamengo contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, Giorgian de Arrascaeta revelou que ele e sua família foram alvo de uma tentativa de assalto à mão armada na saída do Maracanã, na noite de domingo (19). Segundo o jogador, foi a primeira experiência desse tipo em sete anos vivendo no Rio de Janeiro.

Camila Bastiani, esposa do uruguaio, relatou o episódio em detalhes nos stories do Instagram. Em espanhol, ela desabafou: "Infelizmente nós cidadãos do Rio de Janeiro tentamos 'manter-nos vivos' quando saímos de nossas casas e digo isso porque todos os dias saímos para a rua, mas com medo. Porque a vida aqui não vale nada, porque há mais armas do que pessoas, porque você encontra uma espingarda em cada esquina e porque se você for morto você é mais um".

Ela detalhou o momento de tensão: "Infelizmente hoje tentaram nos assaltar saindo do Maracanã, apontaram para nosso carro com duas armas, nos salvou que nosso carro é blindado e que tentamos manter a calma. Apesar de termos passado um momento de me****, agradecemos a Deus por ter sido só um susto e chegamos bem em casa".

Camila, que está grávida do primeiro filho do casal, e Giorgian se relacionam desde 2013 e oficializaram a união com uma cerimônia em 2023.

