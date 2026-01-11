APOIO FAMILIAR

Mãe de Rayssa Leal relembra início sem patrocínio e fala do fenômeno das pistas de skate: 'Ela não desiste'

Atleta completou 18 anos

Rayssa Leal completou 18 anos recentemente e, apesar da pouca idade, a skatista já acumulou feitos que muitos levam uma vida inteira para conquistar. E, segundo a mãe, Lilian Mendes, muito do sucesso da filha está ligado à dedicação e apoio familiar desde o início da carreira.

Foi Lilian quem gravou o vídeo que apresentou Rayssa ao mundo, aos sete anos, acertando um heelflip. Desde então, enfrentou desafios para que a filha pudesse competir, mesmo sem conhecer o esporte. “Eu não conhecia praticamente nada sobre skate. Tudo era novo para mim e para o pai dela. Quando a Rayssa começou a competir, a gente sentiu a necessidade de aprender para poder ajudá-la nos campeonatos”, relembra Lilian em entrevista à Capricho.

Apaixonada por esportes desde a infância, quando sonhou em ser jogadora de futebol, Lilian diz que isso ajudou a compreender a filha: “Ela queria andar de skate todo dia e a gente ia para a pista com ela. Essa paixão dela fez eu apoiar, porque foi algo muito natural. Eu só incentivava o que ela gostava de fazer.”

A rotina de aprendizado incluiu estudar o skate para conseguir acompanhar competições, buscar patrocínios e superar dificuldades financeiras para viabilizar viagens. Lilian lembra que, apesar dos obstáculos, o apoio da comunidade do skate foi fundamental nesse período.

Para Lilian, o que faz de Rayssa uma atleta tão especial vai além das medalhas: “O que torna a Rayssa uma figura tão grandiosa é a leveza. Ela anda de skate com amor, com sorriso no rosto. Ela não desiste, mesmo quando está em uma situação difícil, consegue reverter. Ela conquistou tudo sem perder a essência.”

A mãe também observa que a modalidade evoluiu muito desde que Rayssa começou. Hoje, crianças e adolescentes têm mais suporte, e a visibilidade conquistada com a Olimpíada ajudou a fortalecer o cenário. Mas, segundo Lilian, o apoio da família continua sendo essencial. “É a família que passa segurança, que está ali do lado quando não dá certo. Para a Rayssa, estar presente desde o início fez toda a diferença não só nos resultados, mas no bem-estar dela como pessoa e atleta.” Além de Rayssa, ela é mãe de Arthur e agora está grávida do terceiro filho.

Refletindo sobre a trajetória da filha, Lilian se emociona: “Quando olho para o passado, sinto uma mistura de orgulho e emoção. A Rayssa com 18 anos já viveu coisas que muita gente leva uma vida toda para conquistar. Mesmo com tanta conquista, continua sendo aquela menina que anda de skate com amor, com sorriso no rosto.”

E sobre a pressão das competições? “Coração de mãe sofre em toda competição. A gente nunca se acostuma. Mas quando ela vence, o orgulho é enorme, não só pelo resultado, mas por tudo que está por trás: todos os treinos, esforços, quedas, dedicação, amor que ela coloca no skate”, diz Lilian.