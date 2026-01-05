FATURAMENTO ALTO

Qual é a fortuna de Rayssa Leal? Skatista completa 18 anos dona de patrimônio milionário

Além de premiações esportivas, ela tem contratos com grandes marcas

O sucesso de Rayssa Leal nas pistas também se reflete fora delas. A skatista comemorou os 18 anos neste domingo (4) e já acumula cifras milionárias graças às conquistas no skate street e a contratos publicitários de alto valor firmados desde que ganhou projeção internacional.

A fortuna da atleta é estimada em cerca de R$ 90 milhões, de acordo com o site PurePeople. O valor reúne tanto as premiações em dinheiro obtidas em competições quanto os ganhos com publicidade e patrocínios, impulsionados pela popularidade da brasileira,que se tornou conhecida ainda criança como “Fadinha do Skate”.

Outro levantamento, feito pelo site Brasil Financeiro, aponta que Rayssa fatura anualmente entre R$ 10 milhões e R$ 15 milhões. A estimativa considera a soma dos prêmios conquistados em campeonatos e os contratos com grandes marcas, que acompanham o desempenho consistente da skatista nas principais disputas do circuito mundial.

Grande parte desse reconhecimento começou nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, quando Rayssa, então com 13 anos, conquistou a medalha de prata no skate. Na ocasião, ela recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) um prêmio de R$ 140 mil pelo resultado. O valor, embora relevante, é inferior às cifras pagas atualmente nas competições internacionais.