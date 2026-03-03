Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-Bahia sai do Brasil e vira destaque em clube de Daniel Alves; entenda

Ex-lateral de Barcelona e Seleção Brasileira se tornou investidor da SAD do clube no início deste ano

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 3 de março de 2026 às 23:00

Raí Nascimento com a camisa do Bahia
Raí Nascimento com a camisa do Bahia Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

O ex-atacante do Bahia Raí Nascimento começou a sua passagem pelo Sporting Clube de São João de Ver, da terceira divisão de Portugal, em alta. O jogador já tem dois gols marcados em nove jogos pela equipe em que o ex-jogador Daniel Alves é coproprietário.

Daniel Alves se tornou investidor da SAD do clube no início deste ano. Inicialmente, o ex-lateral de Barcelona e Seleção Brasileira adquiriu 50% do clube. Existe a possibilidade de Daniel Alves comprar mais 30% após o fim da temporada de 2025/26, no meio do ano.

Relembre a passagem de Raí Nascimento pelo Bahia

Raí Nascimento com a camisa do Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia
Raí Nascimento com a camisa do Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia
Raí Nascimento com a camisa do Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia
Raí Nascimento com a camisa do Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia
Raí Nascimento com a camisa do Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia
1 de 5
Raí Nascimento com a camisa do Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia

Raí Nascimento foi contratado em setembro de 2021, com a missão de ajudar o Bahia a se livrar do rebaixamento. O atacante participou de 15 jogos, balançou as redes três vezes e ajudou com dois passes para gols. O time, porém, foi rebaixado à Série B no fim daquela temporada.

Já no ano seguinte, o jogador atuou em 38 partidas com a camisa tricolor, marcando cinco gols e contribuindo com cinco assistências. O atleta se despediu do Esquadrão com a equipe de volta à primeira divisão.

Vale lembrar que o Bahia terminou a Série B na 4ª posição, após o Vasco ganhar os pontos da partida contra o Sport, em julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

LEIA MAIS

Bahia confirma retorno de zagueiro e ganha reforço em meio à crise de lesões

Preocupa? Bahia tem desfalque de jogador titular em treino antes de Ba-Vi

'Que a torcida volte a acreditar em nós', pede zagueiro do Bahia antes de clássico contra o Vitória

Artilheiro do último acesso do Bahia vive grande fase em clube europeu

Entenda por que não existe mais torcida mista nos clássicos entre Bahia e Vitória

Mais recentes

Imagem - Ex-Vitória encanta e marca dois gols em estreia por clube estrangeiro

Ex-Vitória encanta e marca dois gols em estreia por clube estrangeiro
Imagem - Vitória confirma empréstimo de zagueiro contestado pela torcida

Vitória confirma empréstimo de zagueiro contestado pela torcida
Imagem - Bahia confirma retorno de zagueiro e ganha reforço em meio à crise de lesões

Bahia confirma retorno de zagueiro e ganha reforço em meio à crise de lesões

MAIS LIDAS

Imagem - Policial militar morre ao ver acidente fatal da filha em avenida do Distrito Federal
01

Policial militar morre ao ver acidente fatal da filha em avenida do Distrito Federal

Imagem - Ameaçada de extinção na Bahia, onças-pardas são avistadas em reservas no Litoral Norte
02

Ameaçada de extinção na Bahia, onças-pardas são avistadas em reservas no Litoral Norte

Imagem - Ivete Sangalo abre o jogo e fala pela primeira vez sobre rumores de agressão
03

Ivete Sangalo abre o jogo e fala pela primeira vez sobre rumores de agressão

Imagem - Festival Salvador Gastronomia terá shows gratuitos a partir de quinta-feira (5); veja a programação
04

Festival Salvador Gastronomia terá shows gratuitos a partir de quinta-feira (5); veja a programação