Ex-Bahia sai do Brasil e vira destaque em clube de Daniel Alves; entenda

Alan Pinheiro
Publicado em 3 de março de 2026 às 23:00
O ex-atacante do Bahia Raí Nascimento começou a sua passagem pelo Sporting Clube de São João de Ver, da terceira divisão de Portugal, em alta. O jogador já tem dois gols marcados em nove jogos pela equipe em que o ex-jogador Daniel Alves é coproprietário.
Daniel Alves se tornou investidor da SAD do clube no início deste ano. Inicialmente, o ex-lateral de Barcelona e Seleção Brasileira adquiriu 50% do clube. Existe a possibilidade de Daniel Alves comprar mais 30% após o fim da temporada de 2025/26, no meio do ano.
Relembre a passagem de Raí Nascimento pelo Bahia
Raí Nascimento foi contratado em setembro de 2021, com a missão de ajudar o Bahia a se livrar do rebaixamento. O atacante participou de 15 jogos, balançou as redes três vezes e ajudou com dois passes para gols. O time, porém, foi rebaixado à Série B no fim daquela temporada.
Já no ano seguinte, o jogador atuou em 38 partidas com a camisa tricolor, marcando cinco gols e contribuindo com cinco assistências. O atleta se despediu do Esquadrão com a equipe de volta à primeira divisão.
Vale lembrar que o Bahia terminou a Série B na 4ª posição, após o Vasco ganhar os pontos da partida contra o Sport, em julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).