Artilheiro do último acesso do Bahia vive grande fase em clube europeu

Atacante de 26 anos é um dos artilheiros do Maccabi Netanya, de Israel, nesta temporada

  Pedro Carreiro

Publicado em 3 de março de 2026 às 15:17

Matheus Davó em pelo Bahia
Matheus Davó pelo Bahia Crédito: Felipe Oliveira/ECB

Um dos grandes nomes da campanha que recolocou o Bahia na Série A em 2022, Matheus Davó vive dias de protagonismo no futebol internacional. Artilheiro e xodó da torcida tricolor naquela temporada, o atacante brasileiro de 26 anos reencontrou o bom futebol vestindo a camisa do Maccabi Netanya, de Israel.

Contratado em setembro do ano passado, Davó precisou de pouco tempo para conquistar seu espaço. Rapidamente, assumiu a titularidade e se tornou uma das principais peças da equipe. Os números confirmam a grande fase: são nove gols e seis assistências em 21 partidas, desempenho que o colocou entre os jogadores mais admirados pela torcida israelense.

Relembre a passagem de Matheus Davó pelo Bahia

Matheus Davó nos tempos de Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia
Matheus Davó pelo Bahia por Felipe Oliveira/ECB
Matheus Davó pelo Bahia por Felipe Oliveira/ECB
Matheus Davó pelo Bahia por Sam Junior/ECB
Matheus Davó pelo Bahia por Felipe Oliveira/ECB
Matheus Davó nos tempos de Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia

O bom momento na Europa relembra o que o atacante fez pelo Bahia em 2022. Emprestado pelo Corinthians, Davó disputou 38 jogos com a camisa tricolor, marcou 10 gols e distribuiu quatro assistências. Só na Série B, balançou as redes nove vezes, sendo decisivo na campanha do acesso à elite do futebol brasileiro.

Após o fim do empréstimo, o atacante enfrentou um período de instabilidade. Passou novamente pelo Corinthians e ainda teve experiências por Cruzeiro, Pafos FC, do Chipre, America-MG, Mirassol e Remo, sem conseguir se firmar.

