Onde assistir à Copa do Nordeste 2026: veja canais de transmissão

Competição começa no dia 25 de março e vai até junho

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 3 de março de 2026 às 16:44

Medalhas da Copa do Nordeste
Medalhas da Copa do Nordeste Crédito: Ithalo Silva/CBF

O torcedor do Esporte Clube Vitoria já conhece não apenas os adversários da equipe na Copa do Nordeste de 2026, definidos nesta terça-feira (3), como também onde poderá acompanhar as partidas ao longo da competição. Durante o sorteio do torneio, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou oficialmente os detentores dos direitos de transmissão para a próxima edição. A principal mudança ocorre na TV por assinatura, após a ESPN não renovar o contrato e deixar de exibir a competição a partir deste ano.

Na televisão aberta, o Sistema Brasileiro de Televisao (SBT) segue como responsável pela transmissão do torneio nos estados do Nordeste. Já na TV fechada, os jogos passarão a ser exibidos pelo Sportynet, canal que anteriormente operava sob o nome Nosso Futebol. Para quem prefere acompanhar pela internet, a Copa do Nordeste também terá exibição gratuita no YouTube, por meio do Canal do Benja, em parceria com a TMC.

Saiba quais são todos os times que disputarão a Copa do Nordeste em 2026

Regulamento da Copa do Nordeste 2026

A edição de 2026 será a primeira sob o novo modelo aprovado pela CBF. A fase de grupos passou de 16 para 20 clubes, enquanto a fase preliminar foi extinta. As equipes serão divididas em quatro grupos com cinco times cada. Os confrontos acontecerão fora das chaves, com times do Grupo A enfrentando os do Grupo B, enquanto os times dos Grupos C encaram as equipes do Grupo D.

Cada equipe disputará cinco partidas em turno único. Os times dos Grupos A e C farão três jogos em casa e dois fora. Para manter a obrigatoriedade de clássicos estaduais na primeira fase, clubes do mesmo estado não poderão integrar o mesmo grupo. Ao fim das cinco rodadas, os dois primeiros colocados de cada grupo avançam às quartas de final, que serão disputadas em jogo único. Os cruzamentos serão:

  • 1º do Grupo A × 2º do Grupo C;
  • 1º do Grupo B × 2º do Grupo D;
  • 1º do Grupo C × 2º do Grupo A;
  • 1º do Grupo D × 2º do Grupo B.

As semifinais e a final ocorrerão em partidas de ida e volta, com o segundo jogo na casa do time de melhor campanha.

Datas da competição

Primeira fase:

  • 1ª rodada: 25 ou 26 de março
  • 2ª rodada: 28 ou 29 de março
  • 3ª rodada: 8 ou 9 de abril
  • 4ª rodada: 15 ou 16 de abril
  • 5ª rodada: 29 ou 30 de abril

Quartas de final:

6 ou 7 de maio

Semifinais:

  • Ida: 20 de maio
  • Volta: 27 de maio

Final:

  • Ida: 3 de junho
  • Volta: 7 de junho

