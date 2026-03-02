LEMBRA DELE?

Promessa do Vitória que não vingou é anunciado por clube tradicional na Série C

Atacante de 27 anos vai defender o Santa Cruz em 2026

Pedro Carreiro

Publicado em 2 de março de 2026 às 21:13

Eron sugiu como uma grande promessa no Vitória Crédito: Latícia Martins/EC Vitória

O Santa Cruz confirmou último domingo (1º) a contratação do atacante Eron, atacante de 27 anos revelado pelo Vitória, para a sequência da temporada. Regularizado, o jogador já pode ficar à disposição do técnico Claudinei Oliveira para o confronto diante do Sousa Esporte Clube, marcado para quinta-feira (4), na Arena de Pernambuco, pela Copa do Brasil.

Eron retorna ao futebol brasileiro após duas temporadas no Vegalta Sendai, do Japão. No período, disputou 55 partidas, marcou sete gols e distribuiu quatro assistências. Antes da experiência no exterior, viveu o momento mais produtivo da carreira com a camisa do Caxias. Em 2023, balançou as redes 18 vezes em 36 jogos e foi peça importante no acesso da equipe gaúcha à Série C do Campeonato Brasileiro.

Revelado pelo Vitória, Eron surgiu cercado de expectativa. Natural de Sobradinho, ele acumulou convocações para as categorias de base da Seleção Brasileira, somando 13 partidas pela categoria sub-17. Promovido ao elenco profissional do Leão em 2018, aos 20 anos, o atacante era visto como uma das apostas do clube baiano.

Entretanto, em meio a um período de instabilidade vivido pelo Vitória, o centroavante não conseguiu se firmar. Entre 2018 e 2021, disputou 41 jogos e marcou cinco gols pela equipe principal. Após deixar a Toca do Leão, passou por Clube do Remo, ABC Futebol Clube e Sampaio Corrêa Futebol Clube, até retomar o protagonismo no Caxias.