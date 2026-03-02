Acesse sua conta
Novidades para o clássico: Entenda como vai ser a semana do Vitória antes do Ba-Vi

Clássico será disputado no próximo sábado (7), a partir das 17h, na Arena Fonte Nova

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 2 de março de 2026 às 18:16

Vitória x Jacuipense
Vitória x Jacuipense Crédito: Victor Ferreira / EC Vitória

Após vencer o Jacuipense na disputa de pênaltis no último final de semana, o Vitória definiu a programação de treinamentos para o clássico BA-VI, que será disputado no próximo sábado (7), a partir das 17h, na Arena Fonte Nova. O Rubro-negro definiu esta segunda-feira (2) como dia de repouso antes do início da preparação para o clássico.

Os trabalhos serão retomados na tarde desta terça-feira (3), no centro de treinamento Manoel Pontes Tanajura. De terça-feira até quinta-feira (5), as atividades serão à tarde. Na véspera da final, está marcado o único treinamento pela manhã, seguido de concentração.

O único novo desfalque confirmado é o do volante Caíque Gonçalves. O volante foi expulso na semifinal após a revisão de vídeo detectar agressão do jogador rubro-negro a um atleta do Jacuipense. No último confronto, o Leão já não contou com o zagueiro Luan Cândido, o lateral Nathan Mendes, o volante Dudu e o centroavante Renzo López.

Novidades

Enquanto o Vitória não retorna aos treinamentos, a segunda-feira (2) também foi de novidades para a equipe rubro-negra. Após encerrar sua participação no Baianão pela Juazeirense, o atacante Anderson Pato compareceu ao Barradão para assinar contrato válido por duas temporadas com o Leão.

O atacante se torna o 13º reforço do clube para a temporada. No ataque da equipe rubro-negra, o treinador Jair Ventura ainda conta com Matheuzinho, Erick, Aitor Cantalapiedra, Lucas Silva, Diego Tarzia, Fabri, Pablo e Osvaldo como opções para as beiradas da equipe, posições em que o jogador se sente mais confortável em atuar.

Nesta segunda, o Vitória também registrou no BID-E (Boletim Informativo Diário – Eletrônico) da CBF o contrato do atacante argentino Diego Tarzia. O jogador não pode jogar a decisão da competição estadual pelo registro após o prazo final para novos jogadores no Baianão.

Tarzia, assim como o zagueiro Cacá e o atacante Pato, podem reforçar a equipe de Jair Ventura no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa do Nordeste. O sorteio do torneio regional acontece nesta terça-feira (3).

