COLUNA BRUNO WENDEL

Sul América é condenada a pagar R$ 19 milhões a idosa por descumprir decisão judicial

Plano não quitou integralmente cirurgia de menos de R$ 50 mil e acumulou multa diária determinada pela Justiça

Bruno Wendel

Publicado em 2 de março de 2026 às 15:00

Sul América é sentenciada a pagar R$ 19 milhões a idosa Crédito: Reprodução

Por não ter cumprido integralmente uma decisão liminar, a Sul América Companhia de Seguro Saúde terá que pagar R$ 19 milhões a uma idosa usuária do plano. A decisão é da juíza Geysa Rocha Menezes, da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. Em 2017, a idosa realizou, por meio de ordem judicial, uma cirurgia bucomaxilofacial estimada em menos de R$ 50 mil.

No entanto, o plano não quitou integralmente os custos, mesmo após a fixação de multa diária de R$ 3 mil . Diante da inadimplência, o hospital passou a cobrar a paciente.

Sul América é condenada a pagar R$ 19 milhões por descumprir decisão judicial 1 de 24

“Esse valor não surgiu de uma punição arbitrária, mas do descumprimento prolongado da decisão judicial”, afirmou o advogado da idosa, Mateus Nogueira, sobre a sentença aplicada no último dia 11.