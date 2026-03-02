Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Banco abre concurso com vagas de 30h semanais e salários de até R$ 8,9 mil

Há oportunidades para níveis médio e superior

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 2 de março de 2026 às 08:07

Banco abre concurso com vagas de 30h semanais e salários de até R$ 8,9 mil
Banco abre concurso com vagas de 30h semanais e salários de até R$ 8,9 mil Crédito: Shutterstock

O Badesul Desenvolvimento abriu novo concurso público com 13 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para cargos de níveis médio e superior. Os salários variam de R$ 4.285,80 a R$ 8.996,32, para jornada de trabalho de 30 horas semanais.

O edital nº 01/2026 foi publicado no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul no dia 20 de fevereiro. A organização do certame está sob responsabilidade do Instituto Legalle.

Edital Banco BADESUL 2026

Concurso do banco está com inscrição aberta por Edital
Concurso do banco está com inscrição aberta por Edital
Concurso do banco está com inscrição aberta por Edital
Concurso do banco está com inscrição aberta por Edital
1 de 4
Concurso do banco está com inscrição aberta por Edital

As inscrições seguem abertas até as 18h do dia 21 de março de 2026 e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Legalle. A taxa é de R$ 118,79 para cargos de nível médio e R$ 270,84 para nível superior.

Além do vencimento básico, o banco oferece benefícios como cesta-alimentação de R$ 1.357,21 e ticket-refeição mensal de R$ 1.173,26.

Quais são os cargos disponíveis?

Para nível médio, há vaga para Assistente Técnico Administrativo.

Já para nível superior, as oportunidades são para Técnico em Desenvolvimento nas seguintes áreas: Administrador, Analista de Sistemas nas especialidades de Infraestrutura, Segurança da Informação, Administrador de Banco de Dados e Analista de Negócios, Arquiteto de Software, Advogado, Comunicólogo, Contador, Economista, Engenheiro Agrônomo e Engenheiro Civil.

Quais as etapas do concurso?

O processo seletivo contará com prova objetiva para todos os cargos. Para nível médio haverá ainda prova de redação. Para nível superior, serão aplicadas prova discursiva e prova de títulos.

As provas serão realizadas no dia 26 de abril de 2026, em Porto Alegre. Os locais de aplicação serão divulgados em 10 de abril. O gabarito preliminar sai em 27 de abril e o resultado final está previsto para 13 de maio.

A validade do concurso será de dois anos, a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogada uma única vez, a critério do banco.

Leia mais

Imagem - ‘Vontade imensa de voltar para casa’: baiana de férias em Dubai desabafa sobre guerra

‘Vontade imensa de voltar para casa’: baiana de férias em Dubai desabafa sobre guerra

Imagem - Instituição oferece bolsas 100% gratuitas para formação técnica em Enfermagem em Salvador

Instituição oferece bolsas 100% gratuitas para formação técnica em Enfermagem em Salvador

Imagem - Alerta vermelho: mais de 390 cidades da Bahia estão em grande perigo após chuvas intensas

Alerta vermelho: mais de 390 cidades da Bahia estão em grande perigo após chuvas intensas

Tags:

Concurso Banco

Mais recentes

Imagem - Ansiedade: qual a saída para o ‘modo alerta’ das equipes?

Ansiedade: qual a saída para o ‘modo alerta’ das equipes?
Imagem - Último dia de inscrições para 850 vagas nas Escolas de Aprendizes-Marinheiros da Marinha

Último dia de inscrições para 850 vagas nas Escolas de Aprendizes-Marinheiros da Marinha
Imagem - Cinco passos para organizar os estudos

Cinco passos para organizar os estudos

MAIS LIDAS

Imagem - Antes de matar a ex em shopping, jovem enviou fotos dela nua em grupo de WhatsApp de joalheria
01

Antes de matar a ex em shopping, jovem enviou fotos dela nua em grupo de WhatsApp de joalheria

Imagem - Dennis Carvalho foi casado 7 vezes, teve quatro filhos e viveu tragédia na vida pessoal
02

Dennis Carvalho foi casado 7 vezes, teve quatro filhos e viveu tragédia na vida pessoal

Imagem - Concursos públicos abertos têm mais de mil vagas e salários de até R$ 30 mil
03

Concursos públicos abertos têm mais de mil vagas e salários de até R$ 30 mil

Imagem - Emboscada: adolescente vítima de estupro coletivo achou que ia para encontro romântico
04

Emboscada: adolescente vítima de estupro coletivo achou que ia para encontro romântico