Banco abre concurso com vagas de 30h semanais e salários de até R$ 8,9 mil

Há oportunidades para níveis médio e superior

Esther Morais

Publicado em 2 de março de 2026 às 08:07

Banco abre concurso com vagas de 30h semanais e salários de até R$ 8,9 mil

O Badesul Desenvolvimento abriu novo concurso público com 13 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para cargos de níveis médio e superior. Os salários variam de R$ 4.285,80 a R$ 8.996,32, para jornada de trabalho de 30 horas semanais.

O edital nº 01/2026 foi publicado no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul no dia 20 de fevereiro. A organização do certame está sob responsabilidade do Instituto Legalle.

Edital Banco BADESUL 2026 1 de 4

As inscrições seguem abertas até as 18h do dia 21 de março de 2026 e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Legalle. A taxa é de R$ 118,79 para cargos de nível médio e R$ 270,84 para nível superior.

Além do vencimento básico, o banco oferece benefícios como cesta-alimentação de R$ 1.357,21 e ticket-refeição mensal de R$ 1.173,26.

Quais são os cargos disponíveis?

Para nível médio, há vaga para Assistente Técnico Administrativo.

Já para nível superior, as oportunidades são para Técnico em Desenvolvimento nas seguintes áreas: Administrador, Analista de Sistemas nas especialidades de Infraestrutura, Segurança da Informação, Administrador de Banco de Dados e Analista de Negócios, Arquiteto de Software, Advogado, Comunicólogo, Contador, Economista, Engenheiro Agrônomo e Engenheiro Civil.

Quais as etapas do concurso?

O processo seletivo contará com prova objetiva para todos os cargos. Para nível médio haverá ainda prova de redação. Para nível superior, serão aplicadas prova discursiva e prova de títulos.

As provas serão realizadas no dia 26 de abril de 2026, em Porto Alegre. Os locais de aplicação serão divulgados em 10 de abril. O gabarito preliminar sai em 27 de abril e o resultado final está previsto para 13 de maio.