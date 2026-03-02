Acesse sua conta
‘Vontade imensa de voltar para casa’: baiana de férias em Dubai desabafa sobre guerra

Aeroporto está fechado após ataques com mísseis na região

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 2 de março de 2026 às 07:42

Baiana de férias em Dubai desabafa sobre guerra Crédito: Reprodução / Redes sociais 

A empresária baiana Mannu Carvalho, que estava em viagem de férias em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, usou as redes sociais para desabafar sobre os momentos de tensão vividos após a região ser atingida por ataques com mísseis iranianos nos últimos dias. O aeroporto local está fechado, e voos foram cancelados.

“Me pegou de surpresa. É muito estranho e assustador quando estamos viajando, vivendo momentos felizes, e de repente tudo fica tenso. Você começa a ver notícias, voo cancelado, e tudo que você sente é vontade imensa de voltar para casa”, disse no domingo (1º).

Em outro trecho, a empresária afirmou que buscou contato imediato com familiares. “A primeira coisa que fiz foi ligar para as pessoas que amo para dizer como são importantes para mim”, acrescentou.

Já nesta segunda-feira (2), Mannu, que mora em Trancoso, no sul da Bahia, disse estar mais tranquila e relatou não ter ouvido novas explosões. “Não é fácil você estar viajando de férias e se deparar com guerra, bombas, explosões. Hoje entendi que estou muito protegida aqui. O que ouvi caindo eram destroços dos mísseis”, explicou.

A escalada de tensão no Oriente Médio começou no sábado (28), quando os Estados Unidos e Israel realizaram ataques contra o Irã. Desde então, forças iranianas revidaram, atingindo não apenas o território israelense e militares americanos, mas também alvos nos Emirados Árabes Unidos, no Catar, no Bahrein, no Kuwait, em Omã, no Iraque e na Jordânia.

