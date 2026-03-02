Instituição oferece bolsas 100% gratuitas para formação técnica em Enfermagem em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 2 de março de 2026 às 06:46
O Monte Tabor, instituição beneficente focada na saúde, educação e assistência social para comunidades carentes, abre nesta segunda-feira (2) 20 bolsas integrais para o Curso Técnico em Enfermagem, em Salvador.
A iniciativa é voltada à população em situação de vulnerabilidade socioeconômica. O curso será realizado de forma presencial, com início das aulas previsto para 24 de março de 2026.
As inscrições devem ser feitas até 13 de março, na sede do Ludovica - Centro de Educação Profissional, unidade de ensino mantida pelo Monte Tabor, localizada no bairro de Pau da Lima.
As vagas são destinadas a candidatos com mais de 18 anos, que tenham concluído o ensino médio e comprovem situação de vulnerabilidade socioeconômica. Também é necessário apresentar resultado do Enem com pontuação mínima de 400 pontos e obter média 7 na avaliação escrita de Matemática e Português, aplicada no ato da inscrição, com duração de duas horas.
O resultado final será divulgado no dia 17 de março no site da entidade e no perfil @ludovicaeducacao.
Além da formação técnica, o programa adota um modelo pedagógico que integra desenvolvimento socioemocional e competências digitais, preparando os alunos para atuar com empatia e excelência no cuidado com o outro, princípios alinhados à medicina humanista promovida pelo Monte Tabor há mais de 50 anos.
Inscrições: 02/03/2026 a 13/03/2026
Resultado final e matrícula: 17/03/2026
Início das aulas: 24/03/2026
Local: Rua Pastor José Guilherme de Moraes, 209, Pau da Lima, Salvador, Bahia
Instagram: @montetaborssa e @ludovicaeducacao
Informações: (71) 99944-0542, atendimento via WhatsApp