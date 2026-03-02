ASTROLOGIA

Anjo da Guarda de hoje (2 de março) avisa a 3 signos: o que você tanto adiou chegará até você, não fuja mais

Recado espiritual do dia aponta necessidade de resolver pendências emocionais e tomar decisões evitadas há semanas

Fernanda Varela

Publicado em 2 de março de 2026 às 00:30

Amor, reencontro, signos Crédito: Imagem gerada por IA

A segunda-feira (2) chega com uma energia menos confortável, mas necessária. O Anjo da Guarda atua como um impulso para enfrentar situações que foram adiadas por medo, insegurança ou excesso de cautela. O dia favorece resoluções, conversas pendentes e escolhas que não podem mais esperar.

Áries

Algo que você vem empurrando precisa ser resolvido. O recado espiritual é agir antes que a situação cresça emocionalmente. Evitar confronto pode parecer mais fácil, mas hoje a clareza traz libertação. Posicione-se com respeito, mas sem fugir do que precisa ser dito.

Virgem

Pendências práticas ganham destaque. Pode envolver trabalho, organização financeira ou decisões pessoais que ficaram em pausa. O Anjo da Guarda indica que o momento é ideal para colocar ordem no que estava acumulado. Pequenas atitudes hoje geram grande alívio nos próximos dias.

Escorpião

Sentimentos guardados começam a pesar. O dia pede honestidade emocional, principalmente consigo mesmo. Fingir que algo não incomoda já não funciona mais. A proteção espiritual ajuda a cortar ciclos desgastantes e recuperar sua força interior.

Mensagem do dia