Anjo da Guarda de hoje (2 de março) avisa a 3 signos: o que você tanto adiou chegará  até você, não fuja mais

Recado espiritual do dia aponta necessidade de resolver pendências emocionais e tomar decisões evitadas há semanas

  Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 2 de março de 2026 às 00:30

Amor, reencontro, signos
Amor, reencontro, signos Crédito: Imagem gerada por IA

A segunda-feira (2) chega com uma energia menos confortável, mas necessária. O Anjo da Guarda atua como um impulso para enfrentar situações que foram adiadas por medo, insegurança ou excesso de cautela. O dia favorece resoluções, conversas pendentes e escolhas que não podem mais esperar.

Áries

Algo que você vem empurrando precisa ser resolvido. O recado espiritual é agir antes que a situação cresça emocionalmente. Evitar confronto pode parecer mais fácil, mas hoje a clareza traz libertação. Posicione-se com respeito, mas sem fugir do que precisa ser dito.

Áries: vermelho paixão

Virgem

Pendências práticas ganham destaque. Pode envolver trabalho, organização financeira ou decisões pessoais que ficaram em pausa. O Anjo da Guarda indica que o momento é ideal para colocar ordem no que estava acumulado. Pequenas atitudes hoje geram grande alívio nos próximos dias.

Virgem: bege ou tons terrosos

Escorpião

Sentimentos guardados começam a pesar. O dia pede honestidade emocional, principalmente consigo mesmo. Fingir que algo não incomoda já não funciona mais. A proteção espiritual ajuda a cortar ciclos desgastantes e recuperar sua força interior.

Escorpião: preto profundo

Mensagem do dia

Adiar também é uma escolha, mas chega um momento em que a vida pede movimento. Hoje, enfrentar o que foi evitado abre espaço para leveza, clareza e novos caminhos.

