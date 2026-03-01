SAÚDE

Com rosto machucado, Ivete Sangalo volta ao hospital e passa por cirurgia

Cantora contou que procedimento será realizado após episódio de desidratação que levou à internação

Fernanda Varela

Publicado em 1 de março de 2026 às 05:00

Ivete Sangalo mostrou o olho roxo em vídeo nas redes sociais Crédito: Reprodução

A cantora Ivete Sangalo passará por cirurgia na manhã deste domingo (1º), em Salvador. O procedimento foi agendado após ela sofrer um desmaio provocado por desidratação e queda de pressão. A informação foi compartilhada pela própria artista durante uma apresentação ao lado do Coro do Tabernáculo da Praça do Templo, quando tranquilizou o público e demonstrou confiança na recuperação.

Durante o relato, a cantora afirmou que conversou com a equipe médica e decidiu realizar o procedimento logo pela manhã. “Conversei com meu médico e vou fazer uma cirurgia amanhã às oito da manhã e vai dar tudo certo. Porque quem vai estar comigo? Deus. E acho que não existe um lugar melhor para eu captar a energia boa da fé das pessoas de bem, das orações, do que nessa noite”, disse.

Ivete também comentou que encara o momento como um aprendizado pessoal. “Acredito que Deus jamais escreveria isso para mim se não fosse para tirar uma lição maravilhosa e positiva dessa história. Então, eu tinha que estar aqui, é o meu dever com Deus. E eu vim com o olho roxo mesmo porque eu sou bonita demais. O que um olho roxo faria comigo? Nada”, afirmou.

O mal-estar aconteceu nesta quarta-feira (25), quando a artista precisou ser internada no Hospital Aliança, em Salvador. Segundo explicou, o episódio começou após um quadro de diarreia que provocou desidratação intensa e queda de pressão.

“Umas 7 da manhã, nessa ida ao banheiro, desidratei por conta da diarreia, minha pressão baixou, desmaiei e caí no chão com tudo”, relatou a cantora ao explicar o ocorrido.