Com rosto machucado, Ivete Sangalo volta ao hospital e passa por cirurgia

Cantora contou que procedimento será realizado após episódio de desidratação que levou à internação

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 1 de março de 2026 às 05:00

Ivete Sangalo mostrou o olho roxo em vídeo nas redes sociais
Ivete Sangalo mostrou o olho roxo em vídeo nas redes sociais Crédito: Reprodução

A cantora Ivete Sangalo passará por cirurgia na manhã deste domingo (1º), em Salvador. O procedimento foi agendado após ela sofrer um desmaio provocado por desidratação e queda de pressão. A informação foi compartilhada pela própria artista durante uma apresentação ao lado do Coro do Tabernáculo da Praça do Templo, quando tranquilizou o público e demonstrou confiança na recuperação.

Durante o relato, a cantora afirmou que conversou com a equipe médica e decidiu realizar o procedimento logo pela manhã. “Conversei com meu médico e vou fazer uma cirurgia amanhã às oito da manhã e vai dar tudo certo. Porque quem vai estar comigo? Deus. E acho que não existe um lugar melhor para eu captar a energia boa da fé das pessoas de bem, das orações, do que nessa noite”, disse.

Ivete Sangalo faz primeiro show após acidente doméstico

Ivete Sangalo faz primeiro show após acidente doméstico por Léo Franco/AgNews

Ivete também comentou que encara o momento como um aprendizado pessoal. “Acredito que Deus jamais escreveria isso para mim se não fosse para tirar uma lição maravilhosa e positiva dessa história. Então, eu tinha que estar aqui, é o meu dever com Deus. E eu vim com o olho roxo mesmo porque eu sou bonita demais. O que um olho roxo faria comigo? Nada”, afirmou.

O mal-estar aconteceu nesta quarta-feira (25), quando a artista precisou ser internada no Hospital Aliança, em Salvador. Segundo explicou, o episódio começou após um quadro de diarreia que provocou desidratação intensa e queda de pressão.

Ivete surgiu com olho roxo e comemorou a alta médica

Ivete surgiu com olho roxo e comemorou a alta médica por Reprodução/Instagram

“Umas 7 da manhã, nessa ida ao banheiro, desidratei por conta da diarreia, minha pressão baixou, desmaiei e caí no chão com tudo”, relatou a cantora ao explicar o ocorrido.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o tipo de cirurgia que será realizada.

