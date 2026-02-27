Acesse sua conta
Evangélica e padeira: como está Tiazinha quase 30 anos após se tornar símbolo sexual dos anos 90

Aos 47 anos, a atriz respondeu perguntas de seguidores nas redes sociais e detalhou a nova fase profissional e pessoal

  Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 16:31

Suzana Alves, ex-Tiazinha
Suzana Alves, ex-Tiazinha Crédito: Reprodução

Conhecida nacionalmente como a personagem Tiazinha nos anos 90, Suzana Alves contou como tem ganhado a vida atualmente, quase 30 anos após o auge da fama. Aos 47 anos, a atriz respondeu perguntas de seguidores nas redes sociais e detalhou a nova fase profissional e pessoal.

Suzana Alves
Suzana Alves Crédito: Reprodução

Segundo ela, a rotina hoje é marcada por diferentes atividades. “Mãe e dona de casa, escritora, padeira de pães de fermentação natural, estudante de psicologia e influenciadora”, afirmou ao listar as funções que exerce atualmente.

Suzana Alves, ex-Tiazinha

Suzana Alves, ex-Tiazinha por Reprodução
Suzana Alves, ex-Tiazinha por Reprodução
Suzana Alves, ex-Tiazinha por Reprodução
Suzana Alves, ex-Tiazinha por Reprodução
Suzana Alves, ex-Tiazinha por Reprodução
1 de 5
Suzana Alves, ex-Tiazinha por Reprodução

Suzana também explicou que passou por uma mudança significativa de vida ao longo dos anos. Convertida à religião evangélica, ela tem participado de eventos religiosos e atua como pregadora, compartilhando experiências pessoais e reflexões sobre sua trajetória.

Durante uma participação em uma igreja, a artista relembrou o período em que decidiu se afastar da imagem de símbolo sexual que a tornou famosa. Segundo ela, a mudança exigiu romper contratos e enfrentar dificuldades profissionais e pessoais.

“Quando rescindi os contratos e paguei um monte de multas, comecei a seguir a minha vida, minha carreira, porque queria provar para todo mundo que era uma ótima atriz e não só uma estética. Estava sozinha, todos os famosos que me apoiavam, os meus melhores amigos, não eram mais da noite para o dia. Ninguém me apoiava na decisão que eu tinha tomado, só a minha mãe”, declarou.

Suzana Alves e família

Suzana Alves e família por Reprodução
Suzana Alves e família por Reprodução
Suzana Alves e família por Reprodução
Suzana Alves e família por Reprodução
Suzana Alves e família por Reprodução
Suzana Alves e família por Reprodução
Suzana Alves e família por Reprodução
Suzana Alves e família por Reprodução
Suzana Alves e família por Reprodução
Suzana Alves e família por Reprodução
Suzana Alves e família por Reprodução
Suzana Alves e família por Reprodução
Suzana Alves e família por Reprodução
Suzana Alves e família por Reprodução
Suzana Alves e família por Reprodução
1 de 15
Suzana Alves e família por Reprodução

A publicação repercutiu entre seguidores, que comentaram a transformação da artista e a nova fase longe do personagem que marcou a televisão brasileira.

