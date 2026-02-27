BIZARRO

Influenciadora revela traição de jogador com a própria ex no mesmo dia em que foi pedida em casamento

Ex-noiva afirma que descobriu mensagens do atleta com outra mulher horas antes e depois do momento romântico; jogador ainda não comentou o caso

Laila Thompson-Wainer foi traída por Tez Johnson na mesma noite em que foi pedida em casamento Crédito: Reprodução

A influenciadora Laila Thompson-Wainer revelou que descobriu que foi traída por seu ex-noivo, o jogador de futebol americano Tez Johnson, no mesmo dia em que recebeu um pedido de casamento. O relato foi publicado em vídeo no TikTok por ela.

Segundo a loira, o pedido aconteceu em 21 de fevereiro de 2025, após um dia romântico do casal, com direito a visita a um zoológico, ensaio fotográfico na praia e jantar em um restaurante japonês. Pouco depois, porém, a influenciadora disse ter encontrado mensagens trocadas entre Johnson e uma ex-companheira.

No vídeo, Laila relata acreditar que a traição teria ocorrido tanto antes quanto depois do passeio romântico. Ela mostrou uma conversa que, segundo afirma, foi enviada pelo jogador no próprio dia do pedido, com teor íntimo direcionado à ex.

De acordo com o relato, horas depois do retorno do casal para casa, o atleta teria voltado a entrar em contato com a mesma mulher para combinar um encontro.

“Por algum motivo, você trai antes e depois de pedir alguém em casamento, na manhã e na noite do pedido. Isso é algo que eu nunca vou entender. Eu desisti de tentar entender como alguém pode ser tão cruel”, declarou Laila no vídeo.

Ela também afirmou que decidiu transformar a experiência em um espaço de apoio para outras mulheres que passaram por situações semelhantes. “Se eu tive que ter o diabo disfarçado de noivo e passar por isso, então que eu use o exemplo de um homem ruim como modelo para promover conversas sobre cura e criar uma comunidade de mulheres”, disse.