Influenciadora revela traição de jogador com a própria ex no mesmo dia em que foi pedida em casamento

Ex-noiva afirma que descobriu mensagens do atleta com outra mulher horas antes e depois do momento romântico; jogador ainda não comentou o caso

  Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 16:08

Laila Thompson-Wainer foi traída por Tez Johnson na mesma noite em que foi pedida em casamento
Laila Thompson-Wainer foi traída por Tez Johnson na mesma noite em que foi pedida em casamento Crédito: Reprodução

A influenciadora Laila Thompson-Wainer revelou que descobriu que foi traída por seu ex-noivo, o jogador de futebol americano Tez Johnson, no mesmo dia em que recebeu um pedido de casamento. O relato foi publicado em vídeo no TikTok por ela.

Segundo a loira, o pedido aconteceu em 21 de fevereiro de 2025, após um dia romântico do casal, com direito a visita a um zoológico, ensaio fotográfico na praia e jantar em um restaurante japonês. Pouco depois, porém, a influenciadora disse ter encontrado mensagens trocadas entre Johnson e uma ex-companheira.

No vídeo, Laila relata acreditar que a traição teria ocorrido tanto antes quanto depois do passeio romântico. Ela mostrou uma conversa que, segundo afirma, foi enviada pelo jogador no próprio dia do pedido, com teor íntimo direcionado à ex.

De acordo com o relato, horas depois do retorno do casal para casa, o atleta teria voltado a entrar em contato com a mesma mulher para combinar um encontro.

