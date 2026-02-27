Acesse sua conta
Batekoo traz NandaTsunami para Salvador neste sábado (28); veja programação e ingressos

Evento reúne música, dança e representatividade no coração do centro histórico

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 16:40

NandaTsunami
NandaTsunami Crédito: Divulgação

Se você curte rap, trap e afrobeat, já pode anotar: no dia 28 de fevereiro, a Batekoo volta a movimentar a cidade com mais uma edição especial no Largo Quincas Berro D’Água, no Pelourinho.

A partir das 18h, o público vai conferir um line-up que mistura potência feminina, sonoridades contemporâneas e representatividade. O destaque da noite é a rapper paulista NandaTsunami, que desembarca na capital baiana em um momento decisivo da carreira.

Embora já tenha circulado por festivais e casas de show pelo país, a apresentação na Batekoo em Salvador, é o seu primeiro show na capital baiana. A artista, natural de São Paulo, ganhou projeção nacional em 2025 com o álbum de estreia 'É Disso Que Eu Me Alimento', consolidando seu nome entre os destaques do rap contemporâneo.

O disco mistura trap, afrobeat e house com letras que falam de poder, desejo, autonomia e identidade. Nos palcos, ela entrega presença, discurso afiado e uma estética marcante.

No repertório, não podem faltar hits como “P.I.T.T.Y. (Parecendo Uma Cafetina)”, maior sucesso da rapper até aqui, e as faixas “Pq Vc Não Me Liga?” e “Pisca Duas Vezes”, que viralizaram nas redes. NandaTsunami também deve apostar no afrobeat de “Oi Linda” e no seu single mais recente, “Faço Acontecer”, consolidando a fase iniciada com o EP Tsunami Season (2024).

NandaTsunami

Além de NandaTsunami, a noite terá apresentações de Kindala, Petrolati, Nai Kiese e Tia Carol, reforçando a diversidade sonora que é marca registrada da festa. Criada em Salvador e hoje espalhada por todo o país, a Batekoo se consolidou como um movimento cultural que valoriza narrativas negras e periféricas. Para esta edição no Pelourinho, a expectativa é de casa cheia.

  • Serviço
  • Data: 28 de fevereiro
  • Horário: A partir das 18h
  • Local: Largo Quincas Berro D’Água - Rua do Açouguinho, 12 - Pelourinho, Salvador (BA)
  • Ingressos: Disponíveis na plataforma Shotgun

