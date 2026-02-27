Acesse sua conta
Além da jaqueta de Dinho, segundo item é encontrado intacto em caixão dos Mamonas Assassinas; veja fotos

Trinta anos após a tragédia, a abertura dos jazigos revelou itens que resistiram ao tempo e emocionaram os familiares

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 16:10

Mamonas Assassinas
Mamonas Assassinas Crédito: Reprodução

Três décadas depois do acidente que interrompeu a trajetória meteórica dos Mamonas Assassinas, novas descobertas trouxeram emoção às famílias dos músicos. Durante a exumação dos corpos, realizada 30 anos após a tragédia de 1996, objetos que resistiram ao tempo foram encontrados e agora devem integrar espaços dedicados à memória da banda.

Um dos achados mais comoventes envolveu o guitarrista Bento Hinoto. Sobre o caixão, familiares localizaram um ursinho de pelúcia. Apesar de estar coberto de terra, o objeto estava praticamente preservado.

A família ainda não sabe ao certo como a pelúcia foi parar ali. A hipótese mais provável é que tenha sido entregue por um fã à mãe do músico na época do velório e, depois, colocada junto ao sepultamento. Agora, a intenção é que o ursinho faça parte do memorial que está sendo preparado no cemitério de Guarulhos, na Grande São Paulo.

Segundo parentes, a surpresa foi grande ao perceber que, mesmo após tantos anos, o item permanecia inteiro. O momento, naturalmente delicado, acabou se transformando também em um gesto simbólico de carinho que atravessou o tempo.

No mesmo procedimento, outro objeto chamou atenção: uma jaqueta da equipe da banda encontrada sobre o caixão de Dinho. A peça, colocada durante o enterro em 1996, também estava conservada.

De acordo com informações da família, a jaqueta deverá ser destinada ao museu do Centro Universitário FIG-Unimesp, em Guarulhos, onde passará a integrar o acervo permanente sobre o grupo.

A exumação faz parte de um projeto maior de homenagem aos integrantes, Dinho, Bento Hinoto, Samuel Reoli, Júlio Rasec e Sérgio Reoli, mortos em 2 de março de 1996, na queda do avião na Serra da Cantareira, na Zona Norte de São Paulo.

Parte das cinzas será utilizada no plantio de árvores no Jardim BioParque Memorial. Para as famílias, o gesto simboliza continuidade e vida. A ideia é transformar a lembrança da tragédia em um espaço de afeto e memória, onde fãs possam prestar homenagens e conhecer mais sobre a história do grupo que marcou gerações.

