DESCOBERTA

Além da jaqueta de Dinho, segundo item é encontrado intacto em caixão dos Mamonas Assassinas; veja fotos

Trinta anos após a tragédia, a abertura dos jazigos revelou itens que resistiram ao tempo e emocionaram os familiares

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 16:10

Mamonas Assassinas Crédito: Reprodução

Três décadas depois do acidente que interrompeu a trajetória meteórica dos Mamonas Assassinas, novas descobertas trouxeram emoção às famílias dos músicos. Durante a exumação dos corpos, realizada 30 anos após a tragédia de 1996, objetos que resistiram ao tempo foram encontrados e agora devem integrar espaços dedicados à memória da banda.

Um dos achados mais comoventes envolveu o guitarrista Bento Hinoto. Sobre o caixão, familiares localizaram um ursinho de pelúcia. Apesar de estar coberto de terra, o objeto estava praticamente preservado.

A família ainda não sabe ao certo como a pelúcia foi parar ali. A hipótese mais provável é que tenha sido entregue por um fã à mãe do músico na época do velório e, depois, colocada junto ao sepultamento. Agora, a intenção é que o ursinho faça parte do memorial que está sendo preparado no cemitério de Guarulhos, na Grande São Paulo.

Segundo parentes, a surpresa foi grande ao perceber que, mesmo após tantos anos, o item permanecia inteiro. O momento, naturalmente delicado, acabou se transformando também em um gesto simbólico de carinho que atravessou o tempo.

No mesmo procedimento, outro objeto chamou atenção: uma jaqueta da equipe da banda encontrada sobre o caixão de Dinho. A peça, colocada durante o enterro em 1996, também estava conservada.

De acordo com informações da família, a jaqueta deverá ser destinada ao museu do Centro Universitário FIG-Unimesp, em Guarulhos, onde passará a integrar o acervo permanente sobre o grupo.

A exumação faz parte de um projeto maior de homenagem aos integrantes, Dinho, Bento Hinoto, Samuel Reoli, Júlio Rasec e Sérgio Reoli, mortos em 2 de março de 1996, na queda do avião na Serra da Cantareira, na Zona Norte de São Paulo.