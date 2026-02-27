FAMOSOS

Filho de Angelina Jolie e Brad Pitt abandona sobrenome do pai em novo trabalho no cinema

Maddox Jolie assina apenas com o “Jolie” nos créditos do filme “Couture”

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 17:29

Brad Pitt e Angelina Jolie Crédito: Reprodução

Maddox, o filho mais velho de Angelina Jolie e Brad Pitt, foi creditado apenas como "Jolie", retirando o sobrenome do pai em seu novo projeto profissional. O jovem atuou como diretor-assistente no filme "Couture", estrelado por sua mãe, que teve estreia mundial em setembro de 2025, no Festival Internacional de Cinema de Toronto, e foi lançado oficialmente na França em 18 de fevereiro deste ano. Ao contrário de projetos anteriores, ele optou por usar exclusivamente o sobrenome da atriz.

Em produções passadas, ele ainda utilizava o nome "Maddox Jolie-Pitt", como ocorreu em "Maria" (2024), cinebiografia da cantora Maria Callas também protagonizada por Angelina.

Esta não é a primeira vez que um dos filhos de Jolie e Pitt toma tal atitude. Em 2024, Shiloh, irmã de Maddox, iniciou uma batalha judicial para remover oficialmente o sobrenome "Pitt" de seus documentos durante o processo de divórcio dos pais, apresentando como justificativa “eventos dolorosos”.

Protagonistas de um relacionamento que marcou Hollywood, Angelina Jolie e Brad Pitt se conheceram durante as filmagens de "Sr. e Sra. Smith", filme no qual formavam um par romântico. O envolvimento começou em 2005 e, após nove anos de namoro, o casamento ocorreu em 2014. No entanto, a atriz entrou com o pedido de separação apenas dois anos depois, em 2016. A disputa judicial durou oito anos e foi finalizada apenas em dezembro de 2024.