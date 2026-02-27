DIAMANTE DA TEMPORADA

Ana Paula Renault bate 1 bilhão de visualizações no Instagram e vira motor digital do BBB 26

Jornalista transforma repercussão em números históricos e impulsiona engajamento do BBB 26 nas redes

Heider Sacramento

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 18:27

Ana Paula Renault é do signo de Sagitário Crédito: Manoella Mello/TV Globo

Ana Paula Renault atingiu a marca de 1 bilhão de visualizações no Instagram em apenas um mês e se consolidou como um dos maiores fenômenos digitais ligados ao Big Brother Brasil 26. Os dados foram compartilhados por uma pessoa ligada à equipe que cuida das redes da participante. A participante mais controversa do reality da TV Globo virou assunto diário nas redes sociais, acumulando vídeos virais, memes e debates que ultrapassaram a bolha do programa.

Dados divulgados pela TV Globo apontam que o BBB 26 ultrapassou a marca de 12 bilhões de visualizações nas redes sociais apenas no primeiro mês, alcançando mais de 95 milhões de pessoas entre TV e plataformas digitais.

O reality também manteve a liderança absoluta na televisão aberta, com índices expressivos no Ibope e domínio nas conversas do X (antigo Twitter) durante exibições ao vivo, paredões e festas.

Dentro desse cenário, Ana Paula Renault se destaca como um dos principais motores de tráfego. Cada posicionamento, reação ou fala da jornalista rapidamente se transforma em corte viral, impulsionando ainda mais o alcance do programa.

Um dos picos de repercussão aconteceu durante uma festa do BBB 26, quando Ana Paula apareceu dançando ao som de “World, Hold On”. O momento chamou atenção do DJ francês Bob Sinclar, que compartilhou o vídeo em suas redes sociais.

A interação internacional ampliou o alcance da cena e reacendeu o hit nas plataformas digitais. O episódio se tornou um dos conteúdos mais comentados da temporada e reforçou o poder de exportação do Big Brother Brasil nas redes.

Clipes, análises, reações e memes envolvendo a jornalista dominaram Instagram, TikTok e X. A comunidade de fãs amplificou cada movimento, transformando posts em tendências e consolidando o bilhão de visualizações como reflexo direto desse engajamento orgânico.