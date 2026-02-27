Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ana Paula Renault bate 1 bilhão de visualizações no Instagram e vira motor digital do BBB 26

Jornalista transforma repercussão em números históricos e impulsiona engajamento do BBB 26 nas redes

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 18:27

Ana Paula Renault é do signo de Sagitário
Ana Paula Renault é do signo de Sagitário Crédito: Manoella Mello/TV Globo

Ana Paula Renault atingiu a marca de 1 bilhão de visualizações no Instagram em apenas um mês e se consolidou como um dos maiores fenômenos digitais ligados ao Big Brother Brasil 26. Os dados foram compartilhados por uma pessoa ligada à equipe que cuida das redes da participante. A participante mais controversa do reality da TV Globo virou assunto diário nas redes sociais, acumulando vídeos virais, memes e debates que ultrapassaram a bolha do programa.

Dados divulgados pela TV Globo apontam que o BBB 26 ultrapassou a marca de 12 bilhões de visualizações nas redes sociais apenas no primeiro mês, alcançando mais de 95 milhões de pessoas entre TV e plataformas digitais.

O reality também manteve a liderança absoluta na televisão aberta, com índices expressivos no Ibope e domínio nas conversas do X (antigo Twitter) durante exibições ao vivo, paredões e festas.

Ana Paula Renault (BBB 16 e 26)

Ana Paula Renault é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault está no Paredão do BBB 26 por Manoella Mello/TV Globo
BBB 26 - Ana Paula Renault (Paredão) por Divulgação
Ana Paula Renault por Divulgação
Ana Paula Renault, do BBB 16 por Reprodução
Ana Paula Renault, do BBB 16 por Reprodução
Ana Paula Renault por Reprodução
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault participu de programa n por Reprodução | Instagram
BBB 16 - Ana Paula Renault por Reprodução/TV Globo
[Edicase]Ana Paula Renault marcou o programa com os seus bordões (Imagem: Reprodução digital | TV Globo) por
1 de 25
Ana Paula Renault é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo

Dentro desse cenário, Ana Paula Renault se destaca como um dos principais motores de tráfego. Cada posicionamento, reação ou fala da jornalista rapidamente se transforma em corte viral, impulsionando ainda mais o alcance do programa.

Um dos picos de repercussão aconteceu durante uma festa do BBB 26, quando Ana Paula apareceu dançando ao som de “World, Hold On”. O momento chamou atenção do DJ francês Bob Sinclar, que compartilhou o vídeo em suas redes sociais.

A interação internacional ampliou o alcance da cena e reacendeu o hit nas plataformas digitais. O episódio se tornou um dos conteúdos mais comentados da temporada e reforçou o poder de exportação do Big Brother Brasil nas redes.

Clipes, análises, reações e memes envolvendo a jornalista dominaram Instagram, TikTok e X. A comunidade de fãs amplificou cada movimento, transformando posts em tendências e consolidando o bilhão de visualizações como reflexo direto desse engajamento orgânico.

O desempenho de Ana Paula Renault também evidencia uma mudança no consumo do reality: o público não assiste apenas pela TV, mas vive o programa em tempo real nas redes sociais.

Leia mais

Imagem - Casa do Patrão: veja como vai funcionar o novo reality da Record que estreia em abril

Casa do Patrão: veja como vai funcionar o novo reality da Record que estreia em abril

Imagem - Tarot de sexta-feira (27 de fevereiro): A Força traz coragem e superação

Tarot de sexta-feira (27 de fevereiro): A Força traz coragem e superação

Imagem - Como é a mansão de 1,7 mil m² de Paolla Oliveira com arte, natureza e espaços integrados

Como é a mansão de 1,7 mil m² de Paolla Oliveira com arte, natureza e espaços integrados

Tags:

ana Paula Renault bbb 26 big Brother Brasil

Mais recentes

Imagem - Quer provar o famoso mel de Marcos Palmeira? Saiba como ter na sua casa

Quer provar o famoso mel de Marcos Palmeira? Saiba como ter na sua casa
Imagem - Cinara tenta separar João Raul e Agrado; confira o resumo de ‘Coração Acelerado’ desta sexta-feira (27)

Cinara tenta separar João Raul e Agrado; confira o resumo de ‘Coração Acelerado’ desta sexta-feira (27)
Imagem - 'Califórnia do Sertão': cidade no Nordeste exporta frutas para Europa e fica mais rica sem perder qualidade de vida

'Califórnia do Sertão': cidade no Nordeste exporta frutas para Europa e fica mais rica sem perder qualidade de vida

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia inicia distribuição de vacina 100% brasileira contra a dengue; veja quem tem direito
01

Bahia inicia distribuição de vacina 100% brasileira contra a dengue; veja quem tem direito

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (27 de fevereiro): estabilidade nos estudos, ajustes financeiros e mais consciência nas decisões
02

Cor e número da sorte de hoje (27 de fevereiro): estabilidade nos estudos, ajustes financeiros e mais consciência nas decisões

Imagem - Doméstica de Salvador que trabalhava mais de 60 horas por semana será indenizada por falta de tempo para descansar e viver
03

Doméstica de Salvador que trabalhava mais de 60 horas por semana será indenizada por falta de tempo para descansar e viver

Imagem - Dono de apartamento que explodiu em Salvador afirma que não sentiu cheiro de gás quando saiu do imóvel
04

Dono de apartamento que explodiu em Salvador afirma que não sentiu cheiro de gás quando saiu do imóvel