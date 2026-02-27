Pesquisa coloca em dúvida o que já era pacificado: frango é mesmo mais saudável que carne vermelha?

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 20:00
Você já ouviu falar que quem tem pré-diabetes deve riscar a carne vermelha do cardápio imediatamente? Pois saiba que um estudo conduzido pela Universidade de Indiana e pelo Instituto de Tecnologia de Illinois contesta essa afirmação absoluta.
Os pesquisadores descobriram que o consumo de carne bovina não processada não causou impactos negativos nos marcadores de saúde. Comparado ao frango, o bife manteve níveis similares de glicose e inflamação nos pacientes testados.
O estudo clínico dividiu os 24 participantes em fases distintas de consumo de proteínas. Durante quatro semanas, eles comeram carne bovina e, após um intervalo, passaram a consumir apenas frango como proteína principal.
Para manter a integridade do teste, todos os outros elementos das refeições foram rigorosamente controlados. Dessa maneira, qualquer alteração nos exames de sangue poderia ser atribuída diretamente ao tipo de carne ingerida pelos voluntários.
Após o período de testes, a análise laboratorial não revelou diferenças significativas entre os dois grupos de alimentos. Os níveis de açúcar no sangue e a resposta à insulina foram praticamente idênticos em ambas as dietas propostas.
Esse achado é relevante porque muitas dietas sugerem a substituição da carne vermelha para proteger o coração. No entanto, o estudo foca na carne preparada de forma simples, reforçando que o problema pode estar no processamento industrial.
Embora o resultado seja positivo para os amantes de carne bovina, os cientistas lembram que o estudo foi curto. Além disso, a pesquisa não incluiu carnes ultraprocessadas, que possuem uma composição química e nutricional muito mais agressiva ao corpo.
Profissionais de saúde repetem que o cuidado com o pré-diabetes exige uma visão sistêmica da rotina. Portanto, além de escolher boas fontes de proteína, é crucial manter a prática de exercícios e um acompanhamento médico constante.