Pesquisa coloca em dúvida o que já era pacificado: frango é mesmo mais saudável que carne vermelha?

Carne bovina sem processamento não mostrou piora em marcadores metabólicos

B Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 20:00

Estudo com pré-diabéticos comparou efeitos com dieta à base de frango Crédito: (Foto: Pexels)

Você já ouviu falar que quem tem pré-diabetes deve riscar a carne vermelha do cardápio imediatamente? Pois saiba que um estudo conduzido pela Universidade de Indiana e pelo Instituto de Tecnologia de Illinois contesta essa afirmação absoluta.

Os pesquisadores descobriram que o consumo de carne bovina não processada não causou impactos negativos nos marcadores de saúde. Comparado ao frango, o bife manteve níveis similares de glicose e inflamação nos pacientes testados.

O caminho percorrido pelos pesquisadores

O estudo clínico dividiu os 24 participantes em fases distintas de consumo de proteínas. Durante quatro semanas, eles comeram carne bovina e, após um intervalo, passaram a consumir apenas frango como proteína principal.

Para manter a integridade do teste, todos os outros elementos das refeições foram rigorosamente controlados. Dessa maneira, qualquer alteração nos exames de sangue poderia ser atribuída diretamente ao tipo de carne ingerida pelos voluntários.

Marcadores de saúde permaneceram estáveis

Após o período de testes, a análise laboratorial não revelou diferenças significativas entre os dois grupos de alimentos. Os níveis de açúcar no sangue e a resposta à insulina foram praticamente idênticos em ambas as dietas propostas.

Esse achado é relevante porque muitas dietas sugerem a substituição da carne vermelha para proteger o coração. No entanto, o estudo foca na carne preparada de forma simples, reforçando que o problema pode estar no processamento industrial.

Por que o processamento da carne é o foco

Embora o resultado seja positivo para os amantes de carne bovina, os cientistas lembram que o estudo foi curto. Além disso, a pesquisa não incluiu carnes ultraprocessadas, que possuem uma composição química e nutricional muito mais agressiva ao corpo.