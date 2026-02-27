Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Pesquisa coloca em dúvida o que já era pacificado: frango é mesmo mais saudável que carne vermelha?

Carne bovina sem processamento não mostrou piora em marcadores metabólicos

  • B
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 20:00

Estudo com pré-diabéticos comparou efeitos com dieta à base de frango
Estudo com pré-diabéticos comparou efeitos com dieta à base de frango Crédito: (Foto: Pexels)

Você já ouviu falar que quem tem pré-diabetes deve riscar a carne vermelha do cardápio imediatamente? Pois saiba que um estudo conduzido pela Universidade de Indiana e pelo Instituto de Tecnologia de Illinois contesta essa afirmação absoluta.

Os pesquisadores descobriram que o consumo de carne bovina não processada não causou impactos negativos nos marcadores de saúde. Comparado ao frango, o bife manteve níveis similares de glicose e inflamação nos pacientes testados.

O caminho percorrido pelos pesquisadores

O estudo clínico dividiu os 24 participantes em fases distintas de consumo de proteínas. Durante quatro semanas, eles comeram carne bovina e, após um intervalo, passaram a consumir apenas frango como proteína principal.

Para manter a integridade do teste, todos os outros elementos das refeições foram rigorosamente controlados. Dessa maneira, qualquer alteração nos exames de sangue poderia ser atribuída diretamente ao tipo de carne ingerida pelos voluntários.

Marcadores de saúde permaneceram estáveis

Após o período de testes, a análise laboratorial não revelou diferenças significativas entre os dois grupos de alimentos. Os níveis de açúcar no sangue e a resposta à insulina foram praticamente idênticos em ambas as dietas propostas.

Esse achado é relevante porque muitas dietas sugerem a substituição da carne vermelha para proteger o coração. No entanto, o estudo foca na carne preparada de forma simples, reforçando que o problema pode estar no processamento industrial.

Por que o processamento da carne é o foco

Embora o resultado seja positivo para os amantes de carne bovina, os cientistas lembram que o estudo foi curto. Além disso, a pesquisa não incluiu carnes ultraprocessadas, que possuem uma composição química e nutricional muito mais agressiva ao corpo.

Profissionais de saúde repetem que o cuidado com o pré-diabetes exige uma visão sistêmica da rotina. Portanto, além de escolher boas fontes de proteína, é crucial manter a prática de exercícios e um acompanhamento médico constante.

Tags:

Alimentos Saúde Diabetes

Mais recentes

Imagem - Após internação, Ivete Sangalo reaparece em show gratuito no Ibirapuera

Após internação, Ivete Sangalo reaparece em show gratuito no Ibirapuera
Imagem - Scheila Carvalho rebate críticas por mãe trabalhar aos 84 anos após perder carrinho de churros

Scheila Carvalho rebate críticas por mãe trabalhar aos 84 anos após perder carrinho de churros
Imagem - Wesley Safadão explode em áudio contra Gusttavo Lima e briga pode parar na Justiça

Wesley Safadão explode em áudio contra Gusttavo Lima e briga pode parar na Justiça

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia inicia distribuição de vacina 100% brasileira contra a dengue; veja quem tem direito
01

Bahia inicia distribuição de vacina 100% brasileira contra a dengue; veja quem tem direito

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (27 de fevereiro): estabilidade nos estudos, ajustes financeiros e mais consciência nas decisões
02

Cor e número da sorte de hoje (27 de fevereiro): estabilidade nos estudos, ajustes financeiros e mais consciência nas decisões

Imagem - Doméstica de Salvador que trabalhava mais de 60 horas por semana será indenizada por falta de tempo para descansar e viver
03

Doméstica de Salvador que trabalhava mais de 60 horas por semana será indenizada por falta de tempo para descansar e viver

Imagem - Dono de apartamento que explodiu em Salvador afirma que não sentiu cheiro de gás quando saiu do imóvel
04

Dono de apartamento que explodiu em Salvador afirma que não sentiu cheiro de gás quando saiu do imóvel