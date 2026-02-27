Acesse sua conta
Adolescente mata pai a machadadas enquanto dormia no interior da Bahia

Outros dois jovens ajudaram a transportar o corpo e abandonar em zona rural

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 20:33

Ubirandy foi morto a machadadas; jovens foram apreendidos Crédito: Redes Sociais

Três adolescentes, entre 16 e 17 anos, foram apreendidos pela Polícia Civil nesta quinta-feira (26), suspeitos de envolvimento no assassinato e na ocultação do cadáver de Ubirandy Souza de Andrade. O crime, ocorrido em 16 de fevereiro no povoado de Limeira, zona rural de Vitória da Conquista, chocou a região devido à brutalidade e ao envolvimento direto do filho da vítima.

Segundo as investigações, o homicídio foi executado dentro do ambiente familiar. O filho da vítima é apontado como o autor dos golpes de machado que mataram Ubirandy enquanto ele dormia. Os outros dois jovens são acusados de auxiliar o transporte, ocultar o cadáver e limpar a cena do crime.

Após o assassinato, o corpo do homem foi levado para uma área rural no município vizinho de Itambé, onde foi abandonado. A localização do cadáver foi um ponto chave para o avanço das investigações que culminaram na identificação dos suspeitos.

Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pela Vara da Infância e Juventude da Comarca de Vitória da Conquista. Os jovens responderão por atos infracionais análogos aos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Por determinação judicial, os três serão submetidos à internação provisória em uma unidade para menores infratores.

