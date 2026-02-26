Acesse sua conta
Homens acusados de triplo homicídio são mortos em troca de tiros em Barreiras

Com eles foram apreendidos dois revólveres, uma espingarda, uma pistola e mais de 70 munições

  Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 18:13

Polícia Civil cumpriu mandados
Crédito: Pedro Moraes / Ascom PCBA

Um triplo homicídio que vitimou três pessoas em agosto de 2025 foi elucidado nesta quinta-feira (26). As vítimas: Felipe Soares Brandão, Neura Rodrigues Lima e João Lucas Ramos Barbosa foram mortos durante uma festa em uma chácara no Povoado de Conquista, na zona rural do município de Barreiras. O episódio também deixou um quarto homem baleado, embora este tenha sobrevivido sem riscos graves.

Para chegar aos autores, policiais realizaram diversas diligências, incluindo oitivas de testemunhas e a análise de imagens de câmeras de monitoramento, que permitiram identificar o grupo criminoso e o veículo utilizado no dia do ataque, informou a Polícia Civil. A investigação foi consolidada por meio do compartilhamento de informações entre os setores de inteligência das Polícias Civis da Bahia e do Piauí.

Durante a tentativa de abordagem ao esconderijo dos suspeitos, os policiais foram recebidos a tiros, iniciando um confronto armado. Dois dos envolvidos foram baleados. Segundo o órgão, eles foram socorridos por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas não resistiram aos ferimentos.

No local, a polícia apreendeu um arsenal composto por dois revólveres, uma espingarda, uma pistola e mais de 70 munições, além do automóvel usado no crime.

O desfecho da operação revelou a participação de outros dois indivíduos. Um deles já se encontra preso preventivamente no estado do Piauí, em cumprimento a um mandado expedido pela Vara do Júri de Barreiras. O último integrante do grupo já foi identificado e possui mandado de prisão decretado, mas permanece foragido.

