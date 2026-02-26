SALVADOR

Estrada do Derba terá fluxo alterado para obras do VLT

Desvios acontecerão na sexta-feira (27), a partir das 22 horas, e no sábado (28)

Maysa Polcri

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 17:26

Obras fazem parte do conograma de implantação do VLT Crédito: Divulgação/VLT

Um trecho da Estrada do Derba (BA-528), em Salvador, será interditado entre sexta-feira (27) e sábado (28), das 22h às 5h, para operações de lançamento de vigas do viaduto próximo a BR-324. O serviço integra as obras do Lote 2 do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador e Região Metropolitana (RMS)

Para a execução dos serviços, haverá bloqueio pontual de trecho da via, com desvio previamente planejado e sinalização reforçada para orientar os condutores. Os motoristas que trafegam pela região poderão utilizar o retorno na altura da Estação Pirajá.

Alteração de fluxo para obras do VLT em Salvador Crédito: Divulgação

Também será possível acessar a Avenida 29 de Março por rota alternativa indicada na sinalização instalada na área. Equipes técnicas estarão no local para organizar o fluxo e garantir a segurança viária durante o bloqueio.