Estrada do Derba terá fluxo alterado para obras do VLT

Maysa Polcri
Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 17:26
Um trecho da Estrada do Derba (BA-528), em Salvador, será interditado entre sexta-feira (27) e sábado (28), das 22h às 5h, para operações de lançamento de vigas do viaduto próximo a BR-324. O serviço integra as obras do Lote 2 do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador e Região Metropolitana (RMS)
Para a execução dos serviços, haverá bloqueio pontual de trecho da via, com desvio previamente planejado e sinalização reforçada para orientar os condutores. Os motoristas que trafegam pela região poderão utilizar o retorno na altura da Estação Pirajá.
Também será possível acessar a Avenida 29 de Março por rota alternativa indicada na sinalização instalada na área. Equipes técnicas estarão no local para organizar o fluxo e garantir a segurança viária durante o bloqueio.
A Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) orienta que os condutores respeitem a sinalização provisória e a redobrem a atenção ao trafegar pela região durante o período de intervenção.