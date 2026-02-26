SALVADOR

Operação resgata aves silvestres e prende três homens na Praia do Flamengo

Aves foram encaminhadas ao Centro Estadual de Triagem de Animais Silvestres

Maysa Polcri

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 17:50

Aves silvestres foram resgatadas em Salvador Crédito: Divulgação

Seis aves silvestres foram resgatadas e três homens foram presos durante uma operação realizada nesta quinta-feira (26) na Praia do Flamengo. Os animais eram mantidos em gaiolas sem autorização dos órgãos ambientais competentes. A polícia encontrou ainda dez troféus de torneios ilegais de pássaros.

Os militares receberam uma denúncia de crime ambiental e, durante o deslocamento, encontraram um veículo suspeito. As aves foram localizadas no decorrer da abordagem. A ação integra a operação Força Total.

O cativeiro de aves silvestres é crime ambiental, assim como realizar torneios de pássaros sem autorização e submeter os animais a situações caracterizadas como maus-tratos. Somente nos dois primeiros meses deste ano, mais de 1 mil animais foram resgatados pela Companhia independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) da Polícia Militar.