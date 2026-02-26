BOLADA!

Veja quem venceu o prêmio de R$ 100 mil da Nota Premiada Bahia

Resultado foi anunciado pela Sefaz nesta quinta-feira (26)

Elaine Sanoli

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 17:02

Saiba se seu bilhete vai concorrer a sorteio de R$ 100 mil da Nota Premiada na Bahia Crédito: Matheus Lens / Ascom Sefaz-Ba

O sorteio da Nota Premiada Bahia do mês de fevereiro já tem um ganhador definido! Nesta edição, um morador de Salvador levou o prêmio de R$ 100 mil. O resultado foi anunciado pela Secretaria da Fazenda (Sefaz) do estado nesta quinta-feira (26).

Ao todo, foram sorteados R$ 1 milhão, contemplando 48 moradores de municípios do interior e outros 43 da capital baiana. Pelo menos 29 cidades baianas tiveram ganhadores no sorteio de fevereiro.

Veja a lista de vencedores da Nota Premiada 1 de 6

As cidades com maior número de contemplados foram Lauro de Freitas, com sete, e Feira de Santana, Ilhéus e Vitória da Conquista, com três cada. Em seguida, com dois ganhadores cada, aparecem os municípios de Alagoinhas, Barreiras, Camaçari, Itamaraju, Pojuca, Porto Seguro e Santo Antônio de Jesus. Outras 18 cidades tiveram um ganhador cada: Brumado, Candeias, Capim Grosso, Conceição do Coité, Entre Rios, Eunápolis, Ipiaú, Irecê, Itabuna, Itaparica, Jacobina, Jequié, Muniz Ferreira, Paulo Afonso, Santo Estevão, Senhor do Bonfim, Serrinha e Ubatã.

Como participar

Para participar da Nota Premiada Bahia, basta se cadastrar uma única vez no site oficial e preencher um formulário simples. No momento do cadastro, devem ser escolhidas até duas entidades filantrópicas, uma da área de saúde e outra da social, com as quais serão compartilhadas todas as notas eletrônicas que forem associadas ao CPF cadastrado.

Após o cadastro, ao incluir o CPF nas notas, o participante estará concorrendo aos sorteios e também ajudando as instituições por ele escolhidas no programa Sua Nota é um Show de Solidariedade, que conta com 534 instituições ativas.