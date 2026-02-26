Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Veja quem venceu o prêmio de R$ 100 mil da Nota Premiada Bahia

Resultado foi anunciado pela Sefaz nesta quinta-feira (26)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 17:02

Saiba se seu bilhete vai concorrer a sorteio de R$ 100 mil da Nota Premiada na Bahia
Saiba se seu bilhete vai concorrer a sorteio de R$ 100 mil da Nota Premiada na Bahia Crédito: Matheus Lens / Ascom Sefaz-Ba

O sorteio da Nota Premiada Bahia do mês de fevereiro já tem um ganhador definido! Nesta edição, um morador de Salvador levou o prêmio de R$ 100 mil. O resultado foi anunciado pela Secretaria da Fazenda (Sefaz) do estado nesta quinta-feira (26).

Ao todo, foram sorteados R$ 1 milhão, contemplando 48 moradores de municípios do interior e outros 43 da capital baiana. Pelo menos 29 cidades baianas tiveram ganhadores no sorteio de fevereiro.

Veja a lista de vencedores da Nota Premiada

Confira a lista com todos os ganhadores por Reprodução
Confira a lista com todos os ganhadores por Reprodução
Confira a lista com todos os ganhadores por Reprodução
Confira a lista com todos os ganhadores por Reprodução
Confira a lista com todos os ganhadores por Reprodução
Confira a lista com todos os ganhadores por Reprodução
1 de 6
Confira a lista com todos os ganhadores por Reprodução

As cidades com maior número de contemplados foram Lauro de Freitas, com sete, e Feira de Santana, Ilhéus e Vitória da Conquista, com três cada. Em seguida, com dois ganhadores cada, aparecem os municípios de Alagoinhas, Barreiras, Camaçari, Itamaraju, Pojuca, Porto Seguro e Santo Antônio de Jesus. Outras 18 cidades tiveram um ganhador cada: Brumado, Candeias, Capim Grosso, Conceição do Coité, Entre Rios, Eunápolis, Ipiaú, Irecê, Itabuna, Itaparica, Jacobina, Jequié, Muniz Ferreira, Paulo Afonso, Santo Estevão, Senhor do Bonfim, Serrinha e Ubatã.

Leia mais

Imagem - Mais de 20 apostas da Bahia ganham prêmio na Lotofácil 3620; veja valores

Mais de 20 apostas da Bahia ganham prêmio na Lotofácil 3620; veja valores

Imagem - Salvador tem três apostas premiadas com mais de R$ 80 mil na Mega-Sena 2976

Salvador tem três apostas premiadas com mais de R$ 80 mil na Mega-Sena 2976

Imagem - Homem aciona a Justiça e ganha parte do prêmio de R$ 206 milhões da Mega-Sena

Homem aciona a Justiça e ganha parte do prêmio de R$ 206 milhões da Mega-Sena

Como participar

Para participar da Nota Premiada Bahia, basta se cadastrar uma única vez no site oficial e preencher um formulário simples. No momento do cadastro, devem ser escolhidas até duas entidades filantrópicas, uma da área de saúde e outra da social, com as quais serão compartilhadas todas as notas eletrônicas que forem associadas ao CPF cadastrado.

Após o cadastro, ao incluir o CPF nas notas, o participante estará concorrendo aos sorteios e também ajudando as instituições por ele escolhidas no programa Sua Nota é um Show de Solidariedade, que conta com 534 instituições ativas.

A cada quatro meses, as notas compartilhadas transformam-se em repasses para as entidades do Sua Nota é um Show de Solidariedade. O valor distribuído entre as filantrópicas a cada quatro meses é de R$ 5 milhões.

Mais recentes

Imagem - Operação resgata aves silvestres e prende três homens na Praia do Flamengo

Operação resgata aves silvestres e prende três homens na Praia do Flamengo
Imagem - Estrada do Derba terá fluxo alterado para obras do VLT

Estrada do Derba terá fluxo alterado para obras do VLT
Imagem - Líder do TCP foragido do Espírito Santo é preso em operação no sul da Bahia

Líder do TCP foragido do Espírito Santo é preso em operação no sul da Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - PM passa mal após comer açaí entregue por desconhecido e tem carro roubado na Bahia
01

PM passa mal após comer açaí entregue por desconhecido e tem carro roubado na Bahia

Imagem - Decreto autoriza posse de 36 imóveis abandonados no Comércio
02

Decreto autoriza posse de 36 imóveis abandonados no Comércio

Imagem - Policial penal e esposa advogada são encontrados mortos com marcas de tiros
03

Policial penal e esposa advogada são encontrados mortos com marcas de tiros

Imagem - Homem aciona a Justiça e ganha parte do prêmio de R$ 206 milhões da Mega-Sena
04

Homem aciona a Justiça e ganha parte do prêmio de R$ 206 milhões da Mega-Sena