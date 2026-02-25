Mais de 20 apostas da Bahia ganham prêmio na Lotofácil 3620; veja valores

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 00:10
Ao menos 21 baianos faturaram prêmios no concurso nº 3620 da Lotofácil, sorteado nesta terça-feira (24). Os bilhetes acertaram 14 dos 15 números sorteados e garantiram prêmios menores.
O prêmio principal, de R$ 6,5 milhões, será dividido entre três apostas registradas em Curitiba (PR), Mogi das Cruzes (SP) e São Bernardo do Campo (SP).
Cada uma das 21 apostas que acertaram as 14 dezenas levou para casa prêmios que variaram entre R$1.618,66 e R$8.093,26. No total, os baianos faturaram R$ 56.652,80.
Veja de onde são os ganhadores baianos na Lotofácil 3620
Os números sorteados na ocasião foram: 02-03-06-07-09-11-12-14-15-17-19-20-21-23-24.
É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.
Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.
Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa
Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago
O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Após o prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).