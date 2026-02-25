Acesse sua conta
Mais de 20 apostas da Bahia ganham prêmio na Lotofácil 3620; veja valores

Bilhetes possuíam 14 dos 15 números sorteados

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 00:10

Lotofácil
Lotofácil Crédito: Shutterstock

Ao menos 21 baianos faturaram prêmios no concurso nº 3620 da Lotofácil, sorteado nesta terça-feira (24). Os bilhetes acertaram 14 dos 15 números sorteados e garantiram prêmios menores.

O prêmio principal, de R$ 6,5 milhões, será dividido entre três apostas registradas em Curitiba (PR), Mogi das Cruzes (SP) e São Bernardo do Campo (SP).

Cada uma das 21 apostas que acertaram as 14 dezenas levou para casa  prêmios que variaram entre R$1.618,66 e R$8.093,26. No total, os baianos faturaram R$ 56.652,80.

Veja de onde são os ganhadores baianos na Lotofácil 3620

Os números sorteados na ocasião foram: 02-03-06-07-09-11-12-14-15-17-19-20-21-23-24.

Como sacar prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
1 de 5
1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago

O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Após o prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

