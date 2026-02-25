SORTE GRANDE!

Mais de 20 apostas da Bahia ganham prêmio na Lotofácil 3620; veja valores

Bilhetes possuíam 14 dos 15 números sorteados

Elaine Sanoli

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 00:10

Lotofácil Crédito: Shutterstock

Ao menos 21 baianos faturaram prêmios no concurso nº 3620 da Lotofácil, sorteado nesta terça-feira (24). Os bilhetes acertaram 14 dos 15 números sorteados e garantiram prêmios menores.

O prêmio principal, de R$ 6,5 milhões, será dividido entre três apostas registradas em Curitiba (PR), Mogi das Cruzes (SP) e São Bernardo do Campo (SP).

Cada uma das 21 apostas que acertaram as 14 dezenas levou para casa prêmios que variaram entre R$1.618,66 e R$8.093,26. No total, os baianos faturaram R$ 56.652,80.

Os números sorteados na ocasião foram: 02-03-06-07-09-11-12-14-15-17-19-20-21-23-24.

Como sacar prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago