Salvador tem três apostas premiadas com mais de R$ 80 mil na Mega-Sena 2976

Sorteio foi realizado nesta terça-feira (24)

Elaine Sanoli

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 23:54

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Três apostas feitas em Salvador foram vencedoras do concurso nº 2976 da Mega-Sena, realizado pela Caixa Econômica Federal. Os sortudos baianos, no entanto, acertaram apenas cinco das seis dezenas sorteadas. O prêmio principal, de R$ 115 milhões, foi sorteado na noite desta terça-feira (24).

Um dos bilhetes foi registrado na Loteria Iguatemi 2 piso, enquanto as outras duas foram registradas por meio dos canais eletrônicos da Caixa. Elas faturaram R$ 27.292,50 cada uma, totalizando R$ 81.877,50. Todos são apostas simples.

Os números sorteados foram: 07-09-10-21-28-43. O próximo sorteio da Mega-Sena acontece nesta quinta-feira (26), com prêmio estimado em R$ 130 milhões.

Como jogar?

Para apostar no Lotofácil, o jogador deve marcar entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na cartela. Levam o prêmio os bilhetes que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números. "Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha", explica a Caixa Econômica Federal.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago