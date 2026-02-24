Prefeitura de Salvador estuda ligar a Barra ao Subúrbio pelo mar para reduzir engarrafamento

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 12:06
A Prefeitura de Salvador e a Câmara Municipal analisam a implantação de novas rotas de transporte marítimo ligando diferentes regiões da capital, entre elas a Barra e o Subúrbio Ferroviário. A proposta, apresentada por meio do Projeto de Indicação nº 474/2025, recomenda que a prefeitura estude alternativas para estruturar linhas regulares de embarcações integradas ao sistema de mobilidade urbana.
Com foco na ampliação das alternativas de mobilidade urbana e no aproveitamento do potencial marítimo da capital baiana, representantes da prefeitura estiveram, nesta segunda-feira (23), em São Paulo para uma visita técnica ao Aquático São Paulo, sistema de transporte hidroviário implantado na represa Billings. A comitiva foi formada pela secretária municipal do Mar, Maria Eduarda Lomanto, e pelo secretário de Mobilidade, Pablo Souza.
Durante a agenda, os gestores conheceram a estrutura operacional do serviço, incluindo terminais, embarcações e a dinâmica de funcionamento do modal. O sistema paulista utiliza vias navegáveis como alternativa ao transporte terrestre, oferecendo deslocamentos mais rápidos, confortáveis e sustentáveis. No trecho visitado pelos representantes soteropolitanos, o tempo de viagem, que ultrapassa uma hora por terra, é reduzido para aproximadamente 17 minutos pelo transporte aquático.
Marinas em torno da Baía de Todos os Santos terão ampliação de oferta de serviços
Para Pablo Souza, a experiência demonstra que é possível integrar o transporte hidroviário à rede pública de forma eficiente, com integração tarifária e segurança. Segundo ele, o principal desafio para Salvador será adaptar o modelo às características marítimas locais, ao perfil dos usuários e à conexão com ônibus e metrô, fortalecendo um sistema verdadeiramente multimodal.
A secretária Maria Eduarda Lomanto destacou que a iniciativa reforça o potencial natural da capital baiana para avançar em soluções desse tipo. Ela ressaltou que a Baía de Todos-os-Santos é um patrimônio ambiental, cultural e econômico, mas também pode se consolidar como um importante eixo de mobilidade urbana.
“Quando observamos o quanto o deslocamento pelo mar reduz o tempo de viagem e melhora a qualidade de vida das pessoas, fica evidente que Salvador tem condições de desenvolver um modelo próprio, adaptado à sua geografia, às marés e à dinâmica da nossa baía”, afirmou a secretária. Ela acrescentou que a proposta pode conectar regiões estratégicas como a Cidade Baixa, o Subúrbio e o Comércio, além de contribuir para desafogar o trânsito e valorizar o uso sustentável do mar.
A programação na capital paulista também incluiu reuniões técnicas com as equipes responsáveis pela operação do sistema, possibilitando a troca de experiências sobre gestão, licenciamento ambiental, infraestrutura e operação do serviço, etapa considerada fundamental para subsidiar estudos e projetos futuros em Salvador.