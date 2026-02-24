PROJETO

Prefeitura de Salvador estuda ligar a Barra ao Subúrbio pelo mar para reduzir engarrafamento

Equipes visitaram sistema de transporte hidroviário implantado na represa Billings, em São Paulo

Millena Marques

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 12:06

Baía de Todos-os-Santos Crédito: Valter Pontes/Secom PMS

A Prefeitura de Salvador e a Câmara Municipal analisam a implantação de novas rotas de transporte marítimo ligando diferentes regiões da capital, entre elas a Barra e o Subúrbio Ferroviário. A proposta, apresentada por meio do Projeto de Indicação nº 474/2025, recomenda que a prefeitura estude alternativas para estruturar linhas regulares de embarcações integradas ao sistema de mobilidade urbana.

Com foco na ampliação das alternativas de mobilidade urbana e no aproveitamento do potencial marítimo da capital baiana, representantes da prefeitura estiveram, nesta segunda-feira (23), em São Paulo para uma visita técnica ao Aquático São Paulo, sistema de transporte hidroviário implantado na represa Billings. A comitiva foi formada pela secretária municipal do Mar, Maria Eduarda Lomanto, e pelo secretário de Mobilidade, Pablo Souza.

Durante a agenda, os gestores conheceram a estrutura operacional do serviço, incluindo terminais, embarcações e a dinâmica de funcionamento do modal. O sistema paulista utiliza vias navegáveis como alternativa ao transporte terrestre, oferecendo deslocamentos mais rápidos, confortáveis e sustentáveis. No trecho visitado pelos representantes soteropolitanos, o tempo de viagem, que ultrapassa uma hora por terra, é reduzido para aproximadamente 17 minutos pelo transporte aquático.

Para Pablo Souza, a experiência demonstra que é possível integrar o transporte hidroviário à rede pública de forma eficiente, com integração tarifária e segurança. Segundo ele, o principal desafio para Salvador será adaptar o modelo às características marítimas locais, ao perfil dos usuários e à conexão com ônibus e metrô, fortalecendo um sistema verdadeiramente multimodal.

A secretária Maria Eduarda Lomanto destacou que a iniciativa reforça o potencial natural da capital baiana para avançar em soluções desse tipo. Ela ressaltou que a Baía de Todos-os-Santos é um patrimônio ambiental, cultural e econômico, mas também pode se consolidar como um importante eixo de mobilidade urbana.

“Quando observamos o quanto o deslocamento pelo mar reduz o tempo de viagem e melhora a qualidade de vida das pessoas, fica evidente que Salvador tem condições de desenvolver um modelo próprio, adaptado à sua geografia, às marés e à dinâmica da nossa baía”, afirmou a secretária. Ela acrescentou que a proposta pode conectar regiões estratégicas como a Cidade Baixa, o Subúrbio e o Comércio, além de contribuir para desafogar o trânsito e valorizar o uso sustentável do mar.