Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba

Proposta pede estudos técnicos detalhados sobre implantação da gratuidade

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 08:27

Estação Pituaçu/CCR Metrô
Estação Pituaçu/CCR Metrô Crédito: Ulisses Dumas

Assunto recorrente nas casas legislativas de todo o Brasil, a tarifa zero voltou a ser debate na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Isso porque uma proposta que prevê estudos técnicos detalhados para a implantação da política em todo o estado, incluindo os sistemas metropolitano, metroviário e aquaviário, chegou à Casa.

A proposta, de autoria do deputado estadual Hilton Coelho (PSol), pede ao governador Jerônimo Rodrigues (PT) a elaboração imediata de estudos sobre a gratuidade no transporte de todo o estado.

“O aumento permanente das tarifas afasta usuários, piora o serviço e empurra a população para soluções precárias. Transporte público não pode ser tratado como mercadoria; é um direito social”, afirmou o parlamentar.

Leia mais

Imagem - Coelba abre 54 vagas para a Escola de Eletricistas em Salvador e Lauro de Freitas

Coelba abre 54 vagas para a Escola de Eletricistas em Salvador e Lauro de Freitas

Imagem - Empresa é investigada por fraude de contratos milionários de tecnologia em Salvador e Feira de Santana

Empresa é investigada por fraude de contratos milionários de tecnologia em Salvador e Feira de Santana

Imagem - Anvisa manda recolher molho de tomate suspeito de conter pedaços de vidro

Anvisa manda recolher molho de tomate suspeito de conter pedaços de vidro

A indicação prevê que os estudos analisem os custos reais do sistema, as fontes alternativas de financiamento, a integração entre os modais e os impactos sociais, econômicos e ambientais da tarifa zero. Experiências já consolidadas em mais de 110 municípios brasileiros demonstram que o modelo é viável e traz benefícios concretos, como o aumento do número de passageiros, a melhoria da frota, a geração de empregos, o estímulo ao comércio local, além da redução da poluição e dos acidentes de trânsito.

“A Tarifa Zero amplia o acesso à cidade, garante o direito de ir e vir, facilita o acesso à saúde, à educação e ao trabalho, e faz a economia girar nos bairros populares. É uma medida de justiça social”, reforçou o deputado.

Tags:

Bahia Transporte

Mais recentes

Imagem - Mentor de ataque que tentou matar e roubar empresário no Ceará é preso no aeroporto de Salvador

Mentor de ataque que tentou matar e roubar empresário no Ceará é preso no aeroporto de Salvador
Imagem - Baiano acerta a quina da Mega-Sena e fatura R$ 81 mil; confira o resultado

Baiano acerta a quina da Mega-Sena e fatura R$ 81 mil; confira o resultado
Imagem - Embasa atualiza fatura e nova cobrança já chega aos clientes

Embasa atualiza fatura e nova cobrança já chega aos clientes

MAIS LIDAS

Imagem - Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias
01

Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias

Imagem - Governo muda férias escolares para fevereiro a partir de 2027; veja locais afetados
02

Governo muda férias escolares para fevereiro a partir de 2027; veja locais afetados

Imagem - Morte de Michael Schumacher exatos 13 anos após acidente do ex-piloto gera caos nas redes sociais
03

Morte de Michael Schumacher exatos 13 anos após acidente do ex-piloto gera caos nas redes sociais

Imagem - Anjo da Guarda desta sexta (9 de janeiro) anuncia alívio emocional e fase de muita felicidade para 4 signos
04

Anjo da Guarda desta sexta (9 de janeiro) anuncia alívio emocional e fase de muita felicidade para 4 signos