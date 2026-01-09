ESTUDO

Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba

Proposta pede estudos técnicos detalhados sobre implantação da gratuidade

Millena Marques

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 08:27

Estação Pituaçu/CCR Metrô Crédito: Ulisses Dumas

Assunto recorrente nas casas legislativas de todo o Brasil, a tarifa zero voltou a ser debate na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Isso porque uma proposta que prevê estudos técnicos detalhados para a implantação da política em todo o estado, incluindo os sistemas metropolitano, metroviário e aquaviário, chegou à Casa.

A proposta, de autoria do deputado estadual Hilton Coelho (PSol), pede ao governador Jerônimo Rodrigues (PT) a elaboração imediata de estudos sobre a gratuidade no transporte de todo o estado.

“O aumento permanente das tarifas afasta usuários, piora o serviço e empurra a população para soluções precárias. Transporte público não pode ser tratado como mercadoria; é um direito social”, afirmou o parlamentar.

A indicação prevê que os estudos analisem os custos reais do sistema, as fontes alternativas de financiamento, a integração entre os modais e os impactos sociais, econômicos e ambientais da tarifa zero. Experiências já consolidadas em mais de 110 municípios brasileiros demonstram que o modelo é viável e traz benefícios concretos, como o aumento do número de passageiros, a melhoria da frota, a geração de empregos, o estímulo ao comércio local, além da redução da poluição e dos acidentes de trânsito.