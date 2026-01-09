Acesse sua conta
Coelba abre 54 vagas para a Escola de Eletricistas em Salvador e Lauro de Freitas

Inscrições podem ser feitas até 25 de janeiro no site da companhia

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 08:00

Confira os preparativos da Neoenergia Coelba para o Verão 2026
Coelba Crédito: Divulgação

A Neoenergia Coelba abriu duas novas turmas da Escola de Eletricistas na em Salvador e na Região Metropolitana. Realizada em parceria com o Senai, a iniciativa oferta 54 vagas voltadas a homens e mulheres. As inscrições podem ser feitas até 25 de janeiro no site da companhia.

As aulas têm previsão de início para junho de 2026. As aulas serão noturnas em Salvador e diurnas em Lauro de Freitas.

Para participar, é necessário ter ensino médio completo, idade mínima de 18 anos e carteira de habilitação definitiva (categoria B ou superior). Ao concluir o curso, os alunos receberão certificação profissional e serão incluídos no banco de talentos da Neoenergia Coelba, podendo concorrer a futuras oportunidades de trabalho na companhia.

“A Escola de Eletricistas é um projeto que nos orgulha muito. Além de gerar oportunidades reais de trabalho, reforçamos a presença feminina em um setor historicamente masculino, com turmas exclusivas para mulheres”, destaca Christiane Tavares, gerente de treinamento da Neoenergia Coelba.

