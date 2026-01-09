Coelba abre 54 vagas para a Escola de Eletricistas em Salvador e Lauro de Freitas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 08:00
A Neoenergia Coelba abriu duas novas turmas da Escola de Eletricistas na em Salvador e na Região Metropolitana. Realizada em parceria com o Senai, a iniciativa oferta 54 vagas voltadas a homens e mulheres. As inscrições podem ser feitas até 25 de janeiro no site da companhia.
As aulas têm previsão de início para junho de 2026. As aulas serão noturnas em Salvador e diurnas em Lauro de Freitas.
Para participar, é necessário ter ensino médio completo, idade mínima de 18 anos e carteira de habilitação definitiva (categoria B ou superior). Ao concluir o curso, os alunos receberão certificação profissional e serão incluídos no banco de talentos da Neoenergia Coelba, podendo concorrer a futuras oportunidades de trabalho na companhia.
“A Escola de Eletricistas é um projeto que nos orgulha muito. Além de gerar oportunidades reais de trabalho, reforçamos a presença feminina em um setor historicamente masculino, com turmas exclusivas para mulheres”, destaca Christiane Tavares, gerente de treinamento da Neoenergia Coelba.