Mais de 170 mil famílias em Salvador têm direito a gás de cozinha gratuito; saiba como funciona

Programa contemplará inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 11:07

Gás de cozinha
Gás de cozinha Crédito: Joa Souza/Shutterstock

Mais de 170 mil famílias de Salvador podem ter a recarga gratuita do botijão de gás pelo Programa Gás do Povo, nova iniciativa do Governo do Brasil, coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). O investimento do MDS no programa é de aproximadamente R$ 94 milhões nesta primeira fase de operação.

Como funciona?

O programa contemplará inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) que possuem renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo. É preciso que o registro no CadÚnico tenha sido atualizado nos últimos 24 meses.

A recarga gratuita do botijão de gás poderá ser feita diretamente nas revendedoras que aderiram voluntariamente ao programa, sem a necessidade de intermediários. O procedimento será realizado por meio de validação eletrônica, utilizando a solução tecnológica empregada pela própria revenda e fornecida pela Caixa. Para retirar o gás, o responsável familiar poderá utilizar o cartão com chip do Bolsa Família, mediante uso de senha; o cartão de débito de conta da Caixa, também com senha; ou ainda apresentar o CPF, com validação por meio de código enviado ao celular previamente cadastrado.

A quantidade de botijões gratuitos disponíveis por ano varia de acordo com o número de integrantes da família. Famílias compostas por duas ou três pessoas terão direito a quatro auxílios anuais, enquanto aquelas com quatro ou mais integrantes poderão retirar até seis botijões por ano.

