Bahia reduz valores para emissão e serviços de CNH; saiba mais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 07:42
A Bahia atualizou os custos para abertura de formulário de novas Carteiras Nacional de Habilitação (CNHs) por meio da Lei 15.066, de 19 de dezembro. A partir de agora, a abertura de formulário para Registro Nacional de Carteira de Habilitação (Renach), documento que abre o processo de habilitação e coleta de dados, passa a custar R$ 180. O valor antigo era de R$ 275,93.
O texto também altera a impressão de documentos de habilitação (Autorização para conduzir ciclomotor -ACC, CNH, permissão para dirigir) ou segunda via. Segundo o diretor geral do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA), Max Passos, essa é mais uma iniciativa para garantir o acesso das pessoas ao documento.
Medida do governo retira necessidade da autoescola para obtenção da CNH
“Isso proporciona que mais pessoas possam ter acesso ao documento, garantindo assim um trânsito mais seguro – com mais habilitados - e proporcionando um crescimento econômico com a formalização desses condutores”, diz.
Outros itens reajustados foram as autorizações para instrutores de trânsito autônomos e vinculados, custando agora R$ 210,59. Exames de direção veicular de 2 e 4 rodas, além de exame e reexame de legislação todos custando R$ 90. A emissão de autorização semestral para veículos destinados à condução de escolares, custando R$ 125,40 e a vistoria prévia para trios elétricos e carros de apoio que agora custam R$ 200.