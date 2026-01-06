Acesse sua conta
Bahia reduz valores para emissão e serviços de CNH; saiba mais

Taxas serão cobradas a partir de março

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 07:42

A Bahia atualizou os custos para abertura de formulário de novas Carteiras Nacional de Habilitação (CNHs) por meio da Lei 15.066, de 19 de dezembro. A partir de agora, a abertura de formulário para Registro Nacional de Carteira de Habilitação (Renach), documento que abre o processo de habilitação e coleta de dados, passa a custar R$ 180. O valor antigo era de R$ 275,93.

O texto também altera a impressão de documentos de habilitação (Autorização para conduzir ciclomotor -ACC, CNH, permissão para dirigir) ou segunda via. Segundo o diretor geral do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA), Max Passos, essa é mais uma iniciativa para garantir o acesso das pessoas ao documento.

“Isso proporciona que mais pessoas possam ter acesso ao documento, garantindo assim um trânsito mais seguro – com mais habilitados - e proporcionando um crescimento econômico com a formalização desses condutores”, diz.

Outros itens reajustados foram as autorizações para instrutores de trânsito autônomos e vinculados, custando agora R$ 210,59. Exames de direção veicular de 2 e 4 rodas, além de exame e reexame de legislação todos custando R$ 90. A emissão de autorização semestral para veículos destinados à condução de escolares, custando R$ 125,40 e a vistoria prévia para trios elétricos e carros de apoio que agora custam R$ 200.

