Novas regras para CNH: vídeo mostra acidente em área de treino para motos na Vasco da Gama

Instrutores denunciam risco de acidentes no local após aprovação de mudanças

Maysa Polcri

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 15:27

Acidente é registrado em área de treino para motos em Salvador Crédito: Leitor CORREIO

Após o Governo Federal oficializar a flexibilização de regras para a emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), pessoas que não são credenciadas às autoescolas começam a treinar futuros condutores em Salvador. Um dos espaços utilizados é o estacionamento próximo à Arena Fonte Nova, tradicionalmente utilizada para treinos de motos. Na manhã desta terça-feira (16), uma mulher se envolveu em um acidente, como mostra um vídeo enviado ao CORREIO.

Na filmagem, é possível ver que a mulher que pilota a moto tem dificuldades para se equilibrar em uma moto automática (sem marchas). Ela é conduzida por outra mulher, que tenta acompanhar o veículo. Durante o treino, a motociclista perde o controle da moto, que acelera e bate em um muro de pedras. A condutora se apoia no muro, e a moto cai.

O instrutor Ananias Nery, dono da autoescola Soberana, estava no local e ajudou a socorrer a vítima. "Saí correndo e ajudei a levantá-la. Ela tinha muita dor na barriga e ligou para algum parente dela que veio, botou ela no carro e levou na emergência", conta. Segundo ele, que dá aulas no espaço há dez anos, o estacionamento já tem recebido instrutores autônomos após a oficialização das novas regras para a CNH.

"Já observamos muita gente aqui sem conhecimento e com moto particular treinando parentes e pessoas conhecidas que não tem habilitação. É um risco muito grande. Esse acidente poderia ter sido fatal e a vítima ter entrado na estatística de mortes no trânsito", afirma Ananias Nery.

Riscos

Quem faz coro ao alerta é Wellington Oliveira, especialista em trânsito e presidente do Sindicato das Autoescolas e Centros de Formação de Condutores da Bahia (Sindauto Bahia). "Estamos vendo inúmeros relatos de pessoas que são inabilitadas, realizando o curso e tirando o certificado de instrutor de trânsito sem qualquer qualificação técnica para isto. Além de banalizar a profissão regulamentada, irá expor a sociedade a um risco incalculável”, denuncia.

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) aprovou por unanimidade, no dia 1º de dezembro, a resolução que modifica o processo de obtenção da CNH no país. Entre as principais mudanças estão a redução da carga horária mínima de aulas práticas e a autorização para atuação de instrutores autônomos, que passam a poder oferecer aulas de direção fora dos Centros de Formação de Condutores (CFCs)

