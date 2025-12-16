Novas regras para CNH: vídeo mostra acidente em área de treino para motos na Vasco da Gama

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 15:27
Após o Governo Federal oficializar a flexibilização de regras para a emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), pessoas que não são credenciadas às autoescolas começam a treinar futuros condutores em Salvador. Um dos espaços utilizados é o estacionamento próximo à Arena Fonte Nova, tradicionalmente utilizada para treinos de motos. Na manhã desta terça-feira (16), uma mulher se envolveu em um acidente, como mostra um vídeo enviado ao CORREIO.
Na filmagem, é possível ver que a mulher que pilota a moto tem dificuldades para se equilibrar em uma moto automática (sem marchas). Ela é conduzida por outra mulher, que tenta acompanhar o veículo. Durante o treino, a motociclista perde o controle da moto, que acelera e bate em um muro de pedras. A condutora se apoia no muro, e a moto cai.
Acidente é registrado em área de treino para motos em Salvador
O instrutor Ananias Nery, dono da autoescola Soberana, estava no local e ajudou a socorrer a vítima. "Saí correndo e ajudei a levantá-la. Ela tinha muita dor na barriga e ligou para algum parente dela que veio, botou ela no carro e levou na emergência", conta. Segundo ele, que dá aulas no espaço há dez anos, o estacionamento já tem recebido instrutores autônomos após a oficialização das novas regras para a CNH.
"Já observamos muita gente aqui sem conhecimento e com moto particular treinando parentes e pessoas conhecidas que não tem habilitação. É um risco muito grande. Esse acidente poderia ter sido fatal e a vítima ter entrado na estatística de mortes no trânsito", afirma Ananias Nery.
Quem faz coro ao alerta é Wellington Oliveira, especialista em trânsito e presidente do Sindicato das Autoescolas e Centros de Formação de Condutores da Bahia (Sindauto Bahia). "Estamos vendo inúmeros relatos de pessoas que são inabilitadas, realizando o curso e tirando o certificado de instrutor de trânsito sem qualquer qualificação técnica para isto. Além de banalizar a profissão regulamentada, irá expor a sociedade a um risco incalculável”, denuncia.
O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) aprovou por unanimidade, no dia 1º de dezembro, a resolução que modifica o processo de obtenção da CNH no país. Entre as principais mudanças estão a redução da carga horária mínima de aulas práticas e a autorização para atuação de instrutores autônomos, que passam a poder oferecer aulas de direção fora dos Centros de Formação de Condutores (CFCs)
Para se tornar instrutor autônomo, é preciso fazer um curso teórico gratuito e digital. O Ministério dos Transportes defende que as mudanças ampliam as possibilidades de emissão da carteira e barateiam o processo. As entidades que representam as autoescolas, no entanto, temem a perda de postos de trabalho e alertam para o risco de aumento de acidentes de trânsito.