Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Por que alguns signos parecem 'abençoados' enquanto outros vivem ondas de azar? Astrólogos explicam

O que faz certos signos “nadarem na sorte” e outros enfrentarem mais obstáculos?

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 15:00

Entenda porque alguns signos tem mais sorte que outros
Entenda porque alguns signos tem mais sorte que outros Crédito: Freepik

Por que alguns signos atravessam períodos tão leves e prósperos, enquanto outros parecem lutar até pelas pequenas conquistas do dia a dia? Astrólogos afirmam que os ciclos planetários influenciam diretamente a sorte, a abundância e até o ritmo de cada signo

Segundo especialistas, ninguém nasce azarado ou sortudo: tudo depende das combinações astrológicas que se movimentam ao longo do tempo. Alguns signos entram agora em um ciclo de felicidade intensa, enquanto outros precisam reorganizar a energia para que o sucesso volte a fluir.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

Touro: quando a vida recompensa quem finalmente solta o controle

Os astrólogos explicam que Touro está entrando em um dos períodos mais favoráveis do ciclo anual. O signo, normalmente resistente a mudanças, começa a aceitar novas ideias e novas formas de enxergar a vida. Esse movimento interno abre espaço para oportunidades que estavam represadas.

Além disso, a energia taurina fica mais suave, permitindo relações mais afetuosas e diálogos mais produtivos. O que antes parecia bloqueado se torna acessível, simples e até prazeroso. A vibração do signo muda, e o Universo acompanha esse passo.

Com mais flexibilidade, Touro passa a receber presentes do destino: oportunidades financeiras, parcerias valiosas e até reconciliações afetivas. A prosperidade chega quando o signo deixa de se segurar no velho e se permite avançar.

Famosos do signo de Leão

Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca
Sasha (28 de julho) por Divulgação
Emicida (17 de agosto) por Bruno Trindade/divulgação
Rodrigo Santoro (22 de agosto) por Reprodução/Instagram
Dua Lipa (22 de agosto) por Reprodução/Redes Sociais
Tatá Werneck (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Madonna (16 de agosto) por Reprodução
Gaby Amarantos (1º de agosto) por Reprodução/Instagram
Fábio Assunção (10 de agosto) por Reprodução/TV Globo
Mick Jagger (26 de julho) por VANDERLEI ALMEIDA/AFP PHOTO/Divulgação
Hulk (25 de julho) por Divulgação
Roger Federer (8 de agosto) por Laver Cup/Divulgação
Halle Berry (14 de agosto) por Reprodução/Instagram
Jennifer Lopez (24 de julho) por Reprodução/Instagram
Chris Hemsworth (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Demi Lovato (20 de agosto) por Reprodução/Instagram
1 de 16
Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca

Leão: o brilho retorna e abre portas

Leão vive um momento de expansão. Depois de um período mais introspectivo, os leoninos voltam a mostrar ao mundo toda a sua força, capacidade e presença. Quando Leão decide ocupar seu lugar, as oportunidades aparecem com rapidez surpreendente.

A fase atual potencializa carisma, criatividade e visibilidade. Projetos guardados ganham força, encontros profissionais se multiplicam e a vida pessoal também se ilumina. É um período de destaque, e Leão sabe aproveitar cada fresta de luz.

O sucesso leonino, explicam astrólogos, não é acaso: é resposta direta à coragem de se mostrar. Quando o signo assume seus talentos, o Universo responde com reconhecimento e crescimento.

Leia mais

Imagem - A doença que atinge 10% das mulheres, provoca infertilidade, dor intensa e afeta até relacionamentos

A doença que atinge 10% das mulheres, provoca infertilidade, dor intensa e afeta até relacionamentos

Imagem - O corte de 5 minutos que transforma o cabelo longo sem tirar o comprimento

O corte de 5 minutos que transforma o cabelo longo sem tirar o comprimento

Imagem - Nunca mais use papel manteiga: autoridades emitem alerta sobre risco de item essencial na cozinha

Nunca mais use papel manteiga: autoridades emitem alerta sobre risco de item essencial na cozinha

10 livros para quem é do signo de Sagitário

Verity – Colleen Hoover: Romance + suspense + impacto - prende o sagitariano inquieto. por Divulgação
O Príncipe Cruel – Holly Black: Mundo expansivo + intrigas - Sagitário ama aventuras inteligentes. por Divulgação
A Estrada da Noite – Joe Hill: Assustador e caótico - combina com o espírito aventureiro. por Divulgação
Macunaíma – Mário de Andrade: Viagem, mito, exagero - a alma sagitariana. por Divulgação
Comer, Rezar, Amar – Elizabeth Gilbert: Viagem + autodescoberta - Sagitário total. por Divulgação
As Crônicas de Nárnia: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa – C. S. Lewis: Exploração, fantasia, descobertas - match perfeito. por Divulgação
As Aventuras de Huckleberry Finn – Mark Twain: Estrada, humor e liberdade - o espírito inquieto do signo. por Divulgação
As Viagens de Gulliver – Jonathan Swift: Sátira + exploração + crítica - a cara do signo. por Divulgação
Anna e o Beijo Francês – Stephanie Perkins: Viagem + romance leve + descoberta pessoal - vibra com a energia livre e curiosa de Sagitário. por Divulgação
Os Pilares da Terra – Ken Follett: Histórico épico - Sagitário adora narrativas amplas. por Divulgação
1 de 10
Verity – Colleen Hoover: Romance + suspense + impacto - prende o sagitariano inquieto. por Divulgação

Sagitário: o sucesso fruto de quem age antes do resto

Sagitário entra em uma fase de conquistas aceleradas. É um signo que naturalmente arrisca mais, mas agora os riscos são calculados e ainda mais recompensadores. A energia do momento favorece iniciativas ousadas e movimentos rápidos.

Os astrólogos apontam que Sagitário não espera que a sorte chegue, vai atrás dela. E essa postura ativa abre portas que outros signos nem enxergam. O movimento gera movimento, e a vida responde em forma de novidades, viagens, projetos e recomeços.

Nada aqui é acaso: é ação. Sagitário colhe porque planta primeiro, age primeiro e acredita primeiro. A chuva de oportunidades acompanha a coragem.

Famosos do signo de Gêmeos

Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação
Maisa Silva (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Adriana Lima (12 de junho) por Reprodução/Instagram
Giovanna Lancellotti (21 de maio) por Reprodução/Instagram
Angelina Jolie (4 de junho) por Divulgação
Morgan Freeman (1º de junho) por Reprodução
Tom Holland (1º de junho) por Divulgação
Camila Pitanga (14 de junho) por Reprodução/Redes Sociais
Nicole Kidman (20 de junho) por Imagem: Reprodução digital | Prime Video
Yasmin Brunet (6 de junho) por Reprodução/Instagram
Débora Nascimento (16 de junho) por Reprodução
Paul McCartney (18 de junho) por Arisson Marinho/ CORREIO
Fernanda Souza (18 de junho) por Reprodução/Instagram
Sophia Abrahão (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Kendrick Lamar (17 de junho) por Reprodução/Instagram
Chris Evans (13 de junho) por Reprodução
1 de 16
Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação

Gêmeos: quando a mente rápida dificulta o próprio caminho

À primeira vista, pode parecer que Gêmeos não está colhendo resultados, mas o problema não é falta de sorte. Geminianos entram em ciclos de dispersão mental, assumindo muitas tarefas ao mesmo tempo e concluindo poucas. Isso fragmenta a energia e afasta oportunidades concretas.

A fase atual pede foco, organização e limites claros. Quando o signo escolhe uma direção e segue até o fim, a vida responde com clareza e fluidez. Se não houver definição, tudo tende a se espalhar como vento.

Por isso, astrólogos recomendam diminuir a velocidade e priorizar apenas o que realmente importa. Com menos movimento, Gêmeos conquista mais.

Virgem: a autocrítica que sabota o próprio progresso

Virginianos vivem um momento de revisão interna. Mesmo quando as coisas vão bem, o signo tende a enxergar defeitos onde não existem. Essa pressão excessiva sobre si mesmo cria bloqueios, ansiedade e sensação de estagnação.

Os astrólogos afirmam que Virgem se beneficia quando relaxa ao menos 20% do controle. A energia da perfeição absoluta impede que novas oportunidades entrem, pois o signo está sempre revisando, ajustando e reavaliando.

Quando Virgem suaviza o olhar e aceita que “bom o suficiente” também funciona, a vida começa a fluir de novo. O sucesso chega exatamente quando a cobrança diminui.

Aquário: viver no futuro impede o sucesso no presente

Aquário está em uma fase de ideias brilhantes, mas pouca execução. Os astrólogos destacam que o signo vive no futuro, mas esquece de ancorar os pés no presente. Os planos são grandes, mas os passos concretos estão truncados.

Esse descompasso entre pensamento e ação paralisa a prosperidade. A energia aquariana funciona melhor quando sonho e prática caminham juntos. Sem isso, os projetos ficam estacionados no campo da imaginação.

A recomendação da astrologia é simples: transformar um pequeno passo diário em hábito. Quando o corpo acompanha a mente, o sucesso volta a aparecer.

Mais recentes

Imagem - 'Êta Mundo Melhor!': proposta inesperada e pedido de adoção agitam o capítulo desta terça (16)

'Êta Mundo Melhor!': proposta inesperada e pedido de adoção agitam o capítulo desta terça (16)
Imagem - Brenno Casagrande lança EP ‘Na Sala de Casa’ e celebra nova fase

Brenno Casagrande lança EP ‘Na Sala de Casa’ e celebra nova fase
Imagem - Juliette anuncia pausa nas redes sociais para retiro espiritual: ‘Fiquem felizes por mim’

Juliette anuncia pausa nas redes sociais para retiro espiritual: ‘Fiquem felizes por mim’

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda desta terça (16 de dezembro) anuncia para 4 signos: fim de cobranças e expectativas, é hora de respirar e soltar o que pesa
01

Anjo da Guarda desta terça (16 de dezembro) anuncia para 4 signos: fim de cobranças e expectativas, é hora de respirar e soltar o que pesa

Imagem - Emoções à flor da pele: céu pede calma, empatia e autocuidado dos signos essa semana (16 de dezembro)
02

Emoções à flor da pele: céu pede calma, empatia e autocuidado dos signos essa semana (16 de dezembro)

Imagem - Veja a tabela completa do Vitória na Série A de 2026
03

Veja a tabela completa do Vitória na Série A de 2026

Imagem - Novo ciclo começa hoje e muda o destino do mês de alguns signos (15 de dezembro)
04

Novo ciclo começa hoje e muda o destino do mês de alguns signos (15 de dezembro)