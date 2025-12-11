BELEZA

O corte de 5 minutos que transforma o cabelo longo sem tirar o comprimento

Técnicas de salão que garantem leveza e balanço imediato aos cabelos

Agência Correio

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 09:09

Técnicas de salão que garantem leveza e balanço imediato aos cabelos Crédito: Freepik

Fios longos merecem renovação, mas isso não significa abrir mão do comprimento. Especialistas confirmam que ajustes bem localizados podem transformar o caimento e garantir um visual mais leve, cheio de movimento, exigindo apenas pequenas correções na altura certa.

Essa abordagem sutil respeita a individualidade do seu cabelo. Os profissionais analisam primeiro a textura de cada fio e a maneira como ele emoldura o seu rosto.



Assim, a técnica prepara o cabelo para cortes precisos, maximizando a fluidez natural.

Desvendando a técnica de corte ultrarrápido

Atualmente, os cabeleireiros buscam ativamente métodos eficientes para eliminar o peso excessivo, principalmente nas pontas, dos fios compridos.

Um deles permite ajustar o visual rapidamente, mantendo a leveza do cabelo em menos de seis minutos.

A estratégia é simples e muito eficaz: agrupar o cabelo em poucas mechas e conduzir todas elas para o mesmo ponto antes de cortar.

Além disso, a inclinação leve da cabeça enquanto o corte é feito é crucial para o resultado ser limpo e uniforme.

Este truque minimiza drasticamente a chance de deixar degraus ou marcações óbvias no cabelo, entregando um acabamento perfeito.

Como garantir fios repicados e volumosos

Muitas pessoas adoram o efeito repicado, mas temem que o cabelo perca volume. No entanto, é totalmente possível ter camadas e corpo se o profissional realizar o repique a partir do meio da cabeça, e não apenas na base dos fios, como é comum.

Outra tática poderosa é elevar as mechas e aplicar a tesoura na posição diagonal, pois ajuda a preservar o movimento natural nas pontas, mantendo a sensação de cabelo cheio.

Erros comuns que você precisa evitar no corte

Lembrando que alguns erros de execução podem arruinar o resultado final e causar marcações que prejudicam o acabamento.

O cabeleireiro Jefersson Kuhn, em seu canal no YouTube, alerta sobre hábitos que geram resultados insatisfatórios.

Segundo o especialista, dividir excessivamente as mechas e cortar só a base da parte de trás é um descuido grave.

Ele explica que isso ignora a forma como o cabelo se assenta na frente, resultando em linhas duras que lembram uma “machadinha".

Além disso, o desfiado frontal malfeito, quando cortado de uma vez do queixo ao ombro, cria um vão perceptível entre as camadas, rompendo a continuidade.