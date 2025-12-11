Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O corte de 5 minutos que transforma o cabelo longo sem tirar o comprimento

Técnicas de salão que garantem leveza e balanço imediato aos cabelos

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 09:09

Técnicas de salão que garantem leveza e balanço imediato aos cabelos
Técnicas de salão que garantem leveza e balanço imediato aos cabelos Crédito: Freepik

Fios longos merecem renovação, mas isso não significa abrir mão do comprimento. Especialistas confirmam que ajustes bem localizados podem transformar o caimento e garantir um visual mais leve, cheio de movimento, exigindo apenas pequenas correções na altura certa.

Essa abordagem sutil respeita a individualidade do seu cabelo. Os profissionais analisam primeiro a textura de cada fio e a maneira como ele emoldura o seu rosto.

Cabelos nutridos e sedosos

Cabelos sedosos e nutridos por Reprodução | Freepik
Cabelos sedosos e nutridos por Reprodução | Freepik
Cabelos sedosos e nutridos por Reprodução | Freepik
Cabelos sedosos e nutridos por Reprodução | Freepik
Cabelos sedosos e nutridos por Reprodução | Freepik
Veja dicas para os cabelos por Reprodução | Freepik
Veja dicas para os cabelos por Reprodução | Freepik
Cabelos sedosos e nutridos por Reprodução | Freepik
Cabelos sedosos e nutridos por Reprodução | Freepik
Veja dicas para os cabelos por Reprodução | Freepik
1 de 10
Cabelos sedosos e nutridos por Reprodução | Freepik

Assim, a técnica prepara o cabelo para cortes precisos, maximizando a fluidez natural.

Desvendando a técnica de corte ultrarrápido

Atualmente, os cabeleireiros buscam ativamente métodos eficientes para eliminar o peso excessivo, principalmente nas pontas, dos fios compridos.

Um deles permite ajustar o visual rapidamente, mantendo a leveza do cabelo em menos de seis minutos.

A estratégia é simples e muito eficaz: agrupar o cabelo em poucas mechas e conduzir todas elas para o mesmo ponto antes de cortar.

Além disso, a inclinação leve da cabeça enquanto o corte é feito é crucial para o resultado ser limpo e uniforme.

Este truque minimiza drasticamente a chance de deixar degraus ou marcações óbvias no cabelo, entregando um acabamento perfeito.

Como garantir fios repicados e volumosos

Muitas pessoas adoram o efeito repicado, mas temem que o cabelo perca volume. No entanto, é totalmente possível ter camadas e corpo se o profissional realizar o repique a partir do meio da cabeça, e não apenas na base dos fios, como é comum.

Outra tática poderosa é elevar as mechas e aplicar a tesoura na posição diagonal, pois ajuda a preservar o movimento natural nas pontas, mantendo a sensação de cabelo cheio.

Leia mais

Imagem - Por que Napoleão sempre colocava a mão dentro do casaco?

Por que Napoleão sempre colocava a mão dentro do casaco?

Imagem - O alerta dos especialistas para quem sempre bebe leite desnatado

O alerta dos especialistas para quem sempre bebe leite desnatado

Imagem - Do gato à carne mal cozida: entenda o risco que você corre de ter doença capaz de cegar

Do gato à carne mal cozida: entenda o risco que você corre de ter doença capaz de cegar

Erros comuns que você precisa evitar no corte

Lembrando que alguns erros de execução podem arruinar o resultado final e causar marcações que prejudicam o acabamento.

O cabeleireiro Jefersson Kuhn, em seu canal no YouTube, alerta sobre hábitos que geram resultados insatisfatórios.

Segundo o especialista, dividir excessivamente as mechas e cortar só a base da parte de trás é um descuido grave.

Ele explica que isso ignora a forma como o cabelo se assenta na frente, resultando em linhas duras que lembram uma “machadinha".

Além disso, o desfiado frontal malfeito, quando cortado de uma vez do queixo ao ombro, cria um vão perceptível entre as camadas, rompendo a continuidade.

Portanto, o ideal é sempre observar o movimento natural do cabelo solto e conectar as áreas suavemente.

Mais recentes

Imagem - Apagar, manter ou alterar? Gracyanne Barbosa toma decisão após viralizar tatuagem íntima feita para Belo

Apagar, manter ou alterar? Gracyanne Barbosa toma decisão após viralizar tatuagem íntima feita para Belo
Imagem - Cor e número da sorte de hoje (11 de dezembro): o dia favorece decisões que garantem recompensas no futuro

Cor e número da sorte de hoje (11 de dezembro): o dia favorece decisões que garantem recompensas no futuro
Imagem - Após aparecer com olho inchado e deixar fãs preocupados, Ana Castela revela diagnóstico: 'Tá meio feio'

Após aparecer com olho inchado e deixar fãs preocupados, Ana Castela revela diagnóstico: 'Tá meio feio'

MAIS LIDAS

Imagem - Mudança de cobrança do Planserv é aprovada sob protestos de servidores na Alba
01

Mudança de cobrança do Planserv é aprovada sob protestos de servidores na Alba

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta (11 de dezembro) avisa a 4 signos: pode sorrir, a melhor fase da sua vida começa agora
02

Anjo da Guarda desta quinta (11 de dezembro) avisa a 4 signos: pode sorrir, a melhor fase da sua vida começa agora

Imagem - Beneficiários do Planserv podem pagar mensalidades até 200% mais caras, alerta associação
03

Beneficiários do Planserv podem pagar mensalidades até 200% mais caras, alerta associação

Imagem - Homem é multado em R$ 300 mil por manter 190 aves silvestres em cativeiro
04

Homem é multado em R$ 300 mil por manter 190 aves silvestres em cativeiro