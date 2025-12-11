O corte de 5 minutos que transforma o cabelo longo sem tirar o comprimento

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 09:09
Fios longos merecem renovação, mas isso não significa abrir mão do comprimento. Especialistas confirmam que ajustes bem localizados podem transformar o caimento e garantir um visual mais leve, cheio de movimento, exigindo apenas pequenas correções na altura certa.
Essa abordagem sutil respeita a individualidade do seu cabelo. Os profissionais analisam primeiro a textura de cada fio e a maneira como ele emoldura o seu rosto.
Cabelos nutridos e sedosos
Assim, a técnica prepara o cabelo para cortes precisos, maximizando a fluidez natural.
Atualmente, os cabeleireiros buscam ativamente métodos eficientes para eliminar o peso excessivo, principalmente nas pontas, dos fios compridos.
Um deles permite ajustar o visual rapidamente, mantendo a leveza do cabelo em menos de seis minutos.
A estratégia é simples e muito eficaz: agrupar o cabelo em poucas mechas e conduzir todas elas para o mesmo ponto antes de cortar.
Além disso, a inclinação leve da cabeça enquanto o corte é feito é crucial para o resultado ser limpo e uniforme.
Este truque minimiza drasticamente a chance de deixar degraus ou marcações óbvias no cabelo, entregando um acabamento perfeito.
Muitas pessoas adoram o efeito repicado, mas temem que o cabelo perca volume. No entanto, é totalmente possível ter camadas e corpo se o profissional realizar o repique a partir do meio da cabeça, e não apenas na base dos fios, como é comum.
Outra tática poderosa é elevar as mechas e aplicar a tesoura na posição diagonal, pois ajuda a preservar o movimento natural nas pontas, mantendo a sensação de cabelo cheio.
Lembrando que alguns erros de execução podem arruinar o resultado final e causar marcações que prejudicam o acabamento.
O cabeleireiro Jefersson Kuhn, em seu canal no YouTube, alerta sobre hábitos que geram resultados insatisfatórios.
Segundo o especialista, dividir excessivamente as mechas e cortar só a base da parte de trás é um descuido grave.
Ele explica que isso ignora a forma como o cabelo se assenta na frente, resultando em linhas duras que lembram uma “machadinha".
Além disso, o desfiado frontal malfeito, quando cortado de uma vez do queixo ao ombro, cria um vão perceptível entre as camadas, rompendo a continuidade.
Portanto, o ideal é sempre observar o movimento natural do cabelo solto e conectar as áreas suavemente.