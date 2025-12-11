Acesse sua conta
Anjo da Guarda desta quinta (11 de dezembro) avisa a 4 signos: pode sorrir, a melhor fase da sua vida começa agora

Depois de um longo ciclo de desafios e aprendizados, o universo abre as portas para coisas boas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 00:30

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo
Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

O Anjo da Guarda desta quinta-feira (11) chega com uma mensagem poderosa: a fase que se inicia promete ser uma das mais prósperas, leves e felizes do ano. Depois de um longo ciclo de desafios e aprendizados, o universo abre as portas para um novo tempo de estabilidade, amor e conquistas reais.

Para alguns signos, esse movimento representa um verdadeiro renascimento, um ponto de virada em que tudo começa a se encaixar. A sorte volta a sorrir, o coração encontra paz e as oportunidades aparecem quase como recompensa por toda a dedicação e paciência dos últimos meses.

Veja se o seu signo está entre os cinco que recebem essa bênção e o que o Anjo da Guarda revela para o novo ciclo:

Áries

O anjo anuncia um tempo de vitórias pessoais e clareza emocional. O que parecia travado começa a fluir, e você perceberá que cada obstáculo serviu de base para o sucesso que agora se aproxima. Mantenha a confiança e abrace as novidades sem medo.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão

Áries: vermelho paixão por Reprodução

Gêmeos

A fase que começa traz reconciliações e recomeços. O coração se abre para novas experiências, e antigos sonhos voltam a parecer possíveis. Tudo o que você plantar nos próximos dias terá frutos abundantes.

As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado

Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução

Leão

O Anjo da Guarda te envolve com uma energia luminosa e protetora. Mudanças positivas no campo profissional e afetivo indicam que chegou a hora de colher os frutos de sua força e generosidade. O brilho que você transmite atrai pessoas e situações certas.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso

Leão: laranja intenso por Reprodução

Escorpião

Depois de um período de introspecção, você renasce mais confiante. O anjo anuncia uma fase de prosperidade e reconhecimento, especialmente em projetos pessoais. A intuição se fortalece, guiando suas decisões com sabedoria.

As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo

Escorpião: preto profundo por Reprodução

A energia deste dia favorece decisões firmes e a construção de novos caminhos. O que começa agora tem potencial para durar e transformar, e o Anjo da Guarda confirma: a melhor fase da sua vida está apenas começando.

