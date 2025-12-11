TAROT CIGANO

Carta do Baralho Cigano desta quinta-feira (11 de dezembro) é A Cegonha: ciclo de transformações leves e benéficas

É tempo de novidades e recomeços

Fernanda Varela

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 00:15

Baralho Cigano Crédito: Reprodução

A quinta-feira (11) chega com a energia da carta A Cegonha, símbolo de renovação, boas notícias e mudanças positivas. Ela anuncia um ciclo de transformações leves e benéficas, trazendo novos começos e oportunidades em várias áreas da vida.

A Cegonha representa movimento e esperança. Pode indicar novidades no trabalho, mudanças de casa, início de projetos ou até surpresas na vida pessoal. É um dia ideal para colocar planos em prática e acreditar que o universo está preparando algo melhor.

No amor, a carta traz recomeços e sentimentos renovados. Casais podem viver uma fase de cumplicidade e alegria, enquanto os solteiros podem ser surpreendidos por um encontro especial.

Espiritualmente, A Cegonha simboliza fé e renascimento. Ela lembra que tudo se transforma, e que cada mudança vem acompanhada de crescimento e aprendizado.