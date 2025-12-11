Acesse sua conta
Hora de parar e pensar: tire a sua sorte do dia para esta quinta (11)

O CORREIO traz uma mensagem diária para os seus leitores

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 05:00

Sorte do dia
Sorte do dia Crédito: FreePik

Hoje é um dia que merece bastante atenção e cuidado. Nesta quinta-feira (11), você poderá sentir um empurrãozinho do universo para fazer algo, mas decidir pelo sim por impulso causará consequências negativas no futuro. A vontade de crescer e chegar do outro lado é grande, mas aceitar qualquer oportunidade não é o melhor caminho. Será necessário entender que a evolução acontece aos poucos e sem pressa. 

A sorte do dia mostra ainda que parar para pensar com calma evita muitos problemas. 

A mensagem do dia para você é a seguinte:

Não tenha pressa, mas tenha rumo. Demorar é diferente de se perder.

Esta é uma mensagem diária do CORREIO para os seus leitores. 

