Hora de parar e pensar: tire a sua sorte do dia para esta quinta (11)

Elis Freire

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 05:00

Hoje é um dia que merece bastante atenção e cuidado. Nesta quinta-feira (11), você poderá sentir um empurrãozinho do universo para fazer algo, mas decidir pelo sim por impulso causará consequências negativas no futuro. A vontade de crescer e chegar do outro lado é grande, mas aceitar qualquer oportunidade não é o melhor caminho. Será necessário entender que a evolução acontece aos poucos e sem pressa.

A sorte do dia mostra ainda que parar para pensar com calma evita muitos problemas.

A mensagem do dia para você é a seguinte:

Não tenha pressa, mas tenha rumo. Demorar é diferente de se perder.