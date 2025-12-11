Hora de parar e pensar: tire a sua sorte do dia para esta quinta (11)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 05:00
Hoje é um dia que merece bastante atenção e cuidado. Nesta quinta-feira (11), você poderá sentir um empurrãozinho do universo para fazer algo, mas decidir pelo sim por impulso causará consequências negativas no futuro. A vontade de crescer e chegar do outro lado é grande, mas aceitar qualquer oportunidade não é o melhor caminho. Será necessário entender que a evolução acontece aos poucos e sem pressa.
A sorte do dia mostra ainda que parar para pensar com calma evita muitos problemas.
Sorte do dia
A mensagem do dia para você é a seguinte:
Não tenha pressa, mas tenha rumo. Demorar é diferente de se perder.
Esta é uma mensagem diária do CORREIO para os seus leitores.