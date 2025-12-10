Hora de ter paciência: tire a sua sorte do dia para esta quarta (10)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 05:00
Hoje é um dia crucial, que exigirá muita paciência e cautela. Nesta quarta-feira (10), algo ou alguém vai tirar do sério, mas se você parar para refletir com calma poderá tirar daí um aprendizado para a vida. Se, ao invés de na defensiva e preparado para guerra, você se mostrar aberto a acolher o outro, o seu mundo vai ficar menos duro e mais colorido. Será uma data propícia para rever mágoas e pensar com calma sobre a necessidade manter algumas desavenças.
A sorte do dia mostra ainda que às vezes é importante se permitir voltar atrás e não ser tão cabeça dura.
Sorte do dia
A mensagem do dia para você é a seguinte:
As mágoas nos deixam parados no tempo; perdoar nos liberta.
Esta é uma mensagem diária do CORREIO para os seus leitores.