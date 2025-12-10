Acesse sua conta
Hora de ter paciência: tire a sua sorte do dia para esta quarta (10)

O CORREIO traz uma mensagem diária para os seus leitores

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 05:00

Sorte do dia
Sorte do dia Crédito: Shutterstock

Hoje é um dia crucial, que exigirá muita paciência e cautela. Nesta quarta-feira (10), algo ou alguém vai tirar do sério, mas se você parar para  refletir com calma poderá tirar daí um aprendizado para a vida. Se, ao invés de na defensiva e preparado para guerra, você se mostrar aberto a acolher o outro, o seu mundo vai ficar menos duro e mais colorido. Será uma data propícia para rever mágoas e pensar com calma sobre a necessidade manter algumas desavenças. 

A sorte do dia mostra ainda que às vezes é importante se permitir voltar atrás e não ser tão cabeça dura. 

A mensagem do dia para você é a seguinte:

As mágoas nos deixam parados no tempo; perdoar nos liberta. 

Esta é uma mensagem diária do CORREIO para os seus leitores. 

