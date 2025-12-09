ATENÇÃO

Anjo do Desapego traz alerta para 4 signos hoje (9 de dezembro); é hora de deixar ir

Mensageiro do Universo clama por espaço para que cada um viva a transformação necessária

Elis Freire

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 17:48

Crédito: Imagem gerada por IA

Para seguir adiante, muitas vezes é preciso deixar ir aquilo que já não faz sentido. O Anjo do Desapego vem nesta terça-feira (9) com um alerta para 4 signos que precisam se desfazer de algo em uma área específica da vida, para que as coisas voltem a fluir. O mensageiro clama que estes deixem para traz pessoas, carreiras e até lugares, para que se tenha mais força e leveza daqui para frente.

Veja a mensagem para cada signos do Anjo do Desapego de hoje:

Gêmeos

Gêmeos precisa abandonar projetos que já não fazem sentido. Assim, sua mente fica mais limpa para criar novas ideias. Também vale deixar para trás comparações que só travam seu brilho.

Câncer

Câncer deve soltar mágoas acumuladas. Enquanto você carrega pesos emocionais, não consegue aproveitar novas oportunidades. Portanto, permita-se encerrar ciclos de forma mais leve.

Libra

Libra precisa soltar relações desequilibradas. Afinal, você já percebeu que algumas pessoas só sugam sua energia. Portanto, entre 2026 com vínculos mais justos e sinceros.

Peixes

Peixes deve abandonar expectativas irreais sobre as pessoas. Assim, você evita decepções e constrói mais autonomia. Além disso, deixe para trás escapismos que só atrapalham a sua rotina.