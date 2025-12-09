Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Anjo do Desapego traz alerta para 4 signos hoje (9 de dezembro); é hora de deixar ir

Mensageiro do Universo clama por espaço para que cada um viva a transformação necessária

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 17:48

Anjo, signos, proteção
Anjo, signos Crédito: Imagem gerada por IA

Para seguir adiante, muitas vezes é preciso deixar ir aquilo que já não faz sentido. O Anjo do Desapego vem nesta terça-feira (9) com um alerta para 4 signos que precisam se desfazer de algo em uma área específica da vida, para que as coisas voltem a fluir.  O mensageiro clama que estes deixem para traz pessoas, carreiras e até lugares, para que se tenha mais força e leveza daqui para frente. 

Signos do Zodíaco

Áries por Canva
Touro por Canva
Gêmeos por Canva
Câncer por Reprodução
Leão por Canva
Virgem por Canva
Escorpião por Canva
Sagitário por Canva
Libra por Canva
Aquário por Canva
Capricórnio por Canva
Peixes por Canva
1 de 12
Áries por Canva

LEIA MAIS

Anjo da Abundância toca quatro signos hoje (8 de dezembro) com força inesperada

Anjo do amor traz relacionamentos agitados para 5 signos a partir deste domingo (7)

Anjo da Guarda desta terça-feira (9 de dezembro) anuncia para 3 signos: prepare-se, uma virada poderosa está prestes a mudar tudo

Anjo da Guarda desta segunda (8 de dezembro) anuncia para 2 signos: o reencontro que o destino marcou vai acontecer, não há como evitar

Anjo da Guarda deste domingo (7 de dezembro) anuncia para 4 signos: acabou o choro, a partir de hoje você vai sorrir e a dor vai passar

Veja a mensagem para cada signos do Anjo do Desapego de hoje:

Gêmeos

Gêmeos precisa abandonar projetos que já não fazem sentido. Assim, sua mente fica mais limpa para criar novas ideias. Também vale deixar para trás comparações que só travam seu brilho.

Características do signo de Gêmeos

Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Gêmeos por Reprodução

Câncer

Câncer deve soltar mágoas acumuladas. Enquanto você carrega pesos emocionais, não consegue aproveitar novas oportunidades. Portanto, permita-se encerrar ciclos de forma mais leve.

Características de Câncer

Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
1 de 7
Características de Câncer por Rperodução

Libra

Libra precisa soltar relações desequilibradas. Afinal, você já percebeu que algumas pessoas só sugam sua energia. Portanto, entre 2026 com vínculos mais justos e sinceros.

Características do signo de Libra

Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Libra por Reprodução

Peixes

Peixes deve abandonar expectativas irreais sobre as pessoas. Assim, você evita decepções e constrói mais autonomia. Além disso, deixe para trás escapismos que só atrapalham a sua rotina.

Características de Peixes

Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
1 de 8
Características de Peixes por Reprodução

Leia mais

Imagem - Dias de glória: 3 signos vão viver uma grande reviravolta em 2026

Dias de glória: 3 signos vão viver uma grande reviravolta em 2026

Imagem - 3 signos vão receber uma notícia incrível neste Natal; veja quais

3 signos vão receber uma notícia incrível neste Natal; veja quais

Imagem - 4 pares de signos vão viver crise pesada no relacionamento em 2026

4 pares de signos vão viver crise pesada no relacionamento em 2026

Tags:

Astrologia Mensagem Anjo

Mais recentes

Imagem - No Japão, João Guilherme vive suposto affair com uma das maiores modelos do mundo; saiba quem é

No Japão, João Guilherme vive suposto affair com uma das maiores modelos do mundo; saiba quem é
Imagem - Universo envia alívio e clareza nesta terça (9 de dezembro) e 5 signos sentem a cura emocional com mais força

Universo envia alívio e clareza nesta terça (9 de dezembro) e 5 signos sentem a cura emocional com mais força
Imagem - Justiça determina prisão de Babal, irmão de Lucas Guimarães; influenciador já acumulava histórico de agressões

Justiça determina prisão de Babal, irmão de Lucas Guimarães; influenciador já acumulava histórico de agressões

MAIS LIDAS

Imagem - 13º salário: segunda parcela será paga antecipadamente
01

13º salário: segunda parcela será paga antecipadamente

Imagem - Veja quanto Rayssa Leal faturou como tetracampeã mundial de skate este ano
02

Veja quanto Rayssa Leal faturou como tetracampeã mundial de skate este ano

Imagem - Após dar proteção a médica, Justiça nega habeas corpus à técnica que aplicou adrenalina em Benício
03

Após dar proteção a médica, Justiça nega habeas corpus à técnica que aplicou adrenalina em Benício

Imagem - Onda gigante mata pelo menos quatro turistas nas Ilhas Canárias;  quinta vítima segue desaparecida
04

Onda gigante mata pelo menos quatro turistas nas Ilhas Canárias;  quinta vítima segue desaparecida