Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Anjo da Abundância toca quatro signos hoje (8 de dezembro) com força inesperada

Uma energia leve e confiante abre portas para alegria, oportunidades e encontros que multiplicam a sorte

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 13:00

Anjo e signos
Anjo e signos Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, 8 de dezembro, quatro signos entram em sintonia com uma vibração poderosa de confiança, brilho pessoal e leveza. É aquele momento em que gestos simples, como movimento, alegria e autenticidade, abrem caminhos inesperados. O anjo da abundância atua justamente quando você se permite viver o dia com espontaneidade. Para estes quatro signos, a sorte se expande através de presença, coragem e expressão verdadeira. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Áries, Touro, Leão e Libra recebem sinais importantes do universo nesta segunda-feira (8 de dezembro)

Áries, Touro, Leão e Libra recebem sinais importantes do universo nesta segunda-feira (8 de dezembro)

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (8 de dezembro): orientações práticas para evitar erros e aproveitar oportunidades

Cor e número da sorte de hoje (8 de dezembro): orientações práticas para evitar erros e aproveitar oportunidades

Imagem - Prepare-se: esta semana (entre 8 e 14 de dezembro) fecha ciclos e abre caminhos inesperados para todos os signos

Prepare-se: esta semana (entre 8 e 14 de dezembro) fecha ciclos e abre caminhos inesperados para todos os signos

Áries

Hoje você atrai abundância ao simplesmente ser você: direto, expressivo e cheio de energia espontânea. Sua criatividade flui com força, e qualquer atividade que envolva movimento ou paixão aumenta a sorte natural do dia. Trocas sinceras com amigos ou mensagens inesperadas despertam inspiração e deixam tudo mais leve. Sua autenticidade se torna um ímã que aproxima oportunidades e boas sensações.

Dica cósmica: Não esconda seu entusiasmo, ele é exatamente o que destrava sua sorte hoje.

Características de Áries

Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
1 de 7
Características de Áries por Reprodução

Leão

Hoje a abundância chega quando você escolhe ocupar o seu lugar no mundo com brilho e generosidade. Sua presença está mais magnética, e o calor que você transmite inspira quem cruza o seu caminho. Sua fé na vida, leve e quase infantil, é o que atrai apoio, reconhecimento e encontros que elevam seu astral. Quando você oferece seus talentos sem esperar nada em troca, a vida responde multiplicando o retorno.

Dica cósmica: Deixe-se ver. Sua luz abre portas para você e para os outros também.

Características do signo de Leão

Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Leão por Reprodução

Libra

Hoje sua sorte nasce das relações. Conversas, trocas, colaboração e contatos importantes abrem um fluxo especial de prosperidade. Pessoas que gostam de você tendem a apoiar suas ideias, defender seus projetos e oferecer ajuda espontânea. Quando você compartilha um plano ou desejo, ele ganha corpo graças ao entusiasmo coletivo. Você se sente acompanhado, visto e valorizado, e isso aumenta sua força.

Dica cósmica: Peça ajuda quando precisar. Quem te admira está pronto para contribuir.

Características do signo de Libra

Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Libra por Reprodução

Escorpião

Hoje a abundância se manifesta através da sua postura firme e íntegra. Você atrai boas oportunidades quando age com iniciativa, responsabilidade e visão estratégica. Sua capacidade de liderar sem impor nada impressiona e gera reconhecimento genuíno. As pessoas ao seu redor observam e valorizam sua força, e essa gratidão cria um campo favorável de realizações concretas. Sua intensidade vira precisão.

Dica cósmica: Use seu poder com suavidade. Isso é o que transforma respeito em prosperidade.

Características de Escorpião

Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
1 de 6
Características de Escorpião por Reprodução

Tags:

Signo Áries Leão Libra Escorpião Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Marido de Isabel Veloso atualiza quadro de saúde da influenciadora e faz desabafo sobre vazamento de fotos: 'Invasão dolorosa'

Marido de Isabel Veloso atualiza quadro de saúde da influenciadora e faz desabafo sobre vazamento de fotos: 'Invasão dolorosa'
Imagem - Cantor Leonardo é internado em hospital de luxo em Goiânia; Poliana Rocha explica motivo

Cantor Leonardo é internado em hospital de luxo em Goiânia; Poliana Rocha explica motivo
Imagem - Gilberto Gil anuncia show especial no Teatro Gamboa em dezembro; saiba os detalhes

Gilberto Gil anuncia show especial no Teatro Gamboa em dezembro; saiba os detalhes

MAIS LIDAS

Imagem - CNH sem autoescola: saiba a partir de quando a nova regra começa a valer
01

CNH sem autoescola: saiba a partir de quando a nova regra começa a valer

Imagem - 3 signos vivem uma semana de sorte e boas oportunidades (entre 8 e 14 de dezembro)
02

3 signos vivem uma semana de sorte e boas oportunidades (entre 8 e 14 de dezembro)

Imagem - Autópsias cerebrais revelam um novo culpado pela doença de Alzheimer
03

Autópsias cerebrais revelam um novo culpado pela doença de Alzheimer

Imagem - ‘Juíza Cinquentinha’: TJBA afasta magistrada acusada de cobrar por decisões judiciais
04

‘Juíza Cinquentinha’: TJBA afasta magistrada acusada de cobrar por decisões judiciais